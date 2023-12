Prieskum: Väčšina Ukrajincov je proti odvolaniu Zalužného

Kyjev 20. decembra (TASR) – Väčšina obyvateľov Ukrajiny by nepodporila odvolanie Valerija Zalužného z postu vrchného veliteľa ozbrojených síl. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktoré v stredu zverejnil Kyjevský medzinárodný sociologický inštitút (KIIS). TASR správu prebrala od agentúry Reuters.



Odvolanie Zalužného z funkcie by na základe výsledkov prieskumu podporili iba dve percentá respondentov, kým 72 percent by takýto krok vnímalo negatívne. Zalužnému dôveruje až 92 percent opýtaných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má 77-percentnú dôveru. Prieskum sa uskutočnil 4. až 10. decembra na vzorke 1200 respondentov.



Zalužnyj velil letnej ukrajinskej protiofenzíve, ktorej sa však nepodarilo dosiahnuť významné územné zisky pri oslobodzovaní územia okupovaného ruskými jednotkami. Vysokú popularitu si však získal po minuloročných vojenských úspechoch, ktoré dosiahol pri oslobodzovaní ukrajinského územia, píše Reuters.



Ukrajinský prezident v utorok počas tlačovej konferencie poprel, že by medzi ním a Zalužným panoval rozkol. Ich vzájomný vzťah označil za profesionálny. Dodal však, že od vojenského vedenia očakáva konkrétne výsledky.



Špekulácie o napätí medzi oboma mužmi sa objavili v novembri po tom, ako Zalužnyj vyhlásil, že vojna sa dostala do mŕtveho bodu. Prezidentská kancelária však v reakcii toto tvrdenie poprela.



Zalužnyj navyše minulý týždeň kritizoval Zelenského rozhodnutie prepustiť v lete v rámci protikorupčnej akcie niekoľkých vedúcich lokálnych náborových kancelárií, pripomína Reuters.