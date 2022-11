Prieskum: Väčšina Ukrajincov očakáva prosperujúcu budúcnosť v EÚ

Kyjev 8. septembra (TASR) - Najmenej 88 percent Ukrajincov verí, že ich krajina bude o desať rokov prosperujúcim členom Európskej únie. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS), ktorý bol zverejnený v pondelok. Píše o tom agentúra Reuters.



Ukrajina požiadala o členstvo v EÚ krátko po tom, ako Rusko vo februári spustilo rozsiahlu inváziu, a Kyjevu bol v júni udelený štatút kandidátskej krajiny. Invázia pripravila o život tisíce civilistov a zdevastovala rozsiahle územia a infraštruktúru.



Na prieskume sa zúčastnilo 1000 respondentov z celého územia Ukrajiny s výnimkou anektovaného Krymského polostrova a ďalších oblastí, ktoré boli pred ruskou inváziou z 24. februára okupované Moskvou dosadenými predstaviteľmi, uvádza Reuters.



Ukrajinci boli v súvislosti so šancou svojej krajiny na vstup do EÚ optimistickí aj na východe krajiny, kde prebiehajú mimoriadne ťažké boje, ukázal prieskum.



Výsledky prieskumu tiež ukázali, že 76 percent respondentov vidí budúcnosť svojej krajiny v EÚ. Iba päť percent opýtaných uviedlo, že sa domnieva, že vojna v konečnom dôsledku zanechá krajinu ekonomicky zničenú a vyvolá veľký exodus, hromadný odchod ľudí z vlasti.