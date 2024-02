Prieskum: Väčšina ukrajinských utečencov sa chce vrátiť do vlasti

Ženeva 20. februára (TASR) - Väčšina Ukrajincov, ktorí v dôsledku ruskej invázie utiekli z krajiny alebo boli vnútorné vysídlení, sa chce vrátiť do svojich domovov. Vyplýva to z prieskumu Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ktorého výsledky zverejnili v utorok. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Prieskum ukázal, že 65 percent ukrajinských utečencov a 72 percent vnútorne vysídlených ľudí vyjadrilo túžbu vrátiť sa domov, povedal regionálny riaditeľ UNHCR pre Európu Philippe Leclerc.



Prieskum uskutočnili v januári a februári na vzorke 9900 ľudí.



Podľa odhadov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov utieklo z Ukrajiny do zahraničia po začiatku ruskej invázie vo februári 2022 približne 6,5 milióna ľudí. Pre prebiehajúce boje bolo vnútorne vysídlených ďalších asi 3,7 milióna osôb.



Ukrajinci, ktorí sa nechcú vrátiť domov, uviedli v prieskume ako dôvod okrem bezpečnostnej situácie aj nedostatok pracovných príležitosti a zničené obydlia.