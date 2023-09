Prieskum: Veci v Maďarsku idú podľa 64 percent občanov zlým smerom

Budapešť 6. septembra (TASR) — Vývoj v Maďarsku sa podľa 64 percent jeho občanov uberá zlým smerom. Iba 31 percent opýtaných považuje súčasné smerovanie krajiny za dobré, vyplýva z prieskumu inštitútu Závecz Research, ktorého výsledky zverejnilo v stredu internetové vydanie denníka Népszava. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Za zachovanie členstva Maďarska v Európskej únii sa vyjadrilo 73 percent opýtaných, odchod z Únie by preferovalo 19 percent respondentov.



Podľa dvoch tretín opýtaných by Maďarsko malo vstúpiť do Európskej prokuratúry (EPPO), opak si myslí 21 percent.



Dohodu maďarskej vlády s Bruselom v sporných záležitostiach v záujme získania dotácií EÚ očakáva 61 percent opýtaných.