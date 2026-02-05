Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prieskum: Vhodným premiérom by podľa 54 % Maďarov bol Magyar

Na snímke Péter Magyar (uprostred). Foto: TASR - Ladislav Vallach

Údaje Mediánu súčasne odhaľujú silnú polarizáciu voličskej základne.

Autor TASR
Budapešť 5. februára (TASR) - Väčšina Maďarov považuje lídra mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Pétera Magyara za vhodnejšieho kandidáta na post predsedu vlády než súčasného premiéra Viktora Orbána. Vyplýva to z januárového prieskumu agentúry Medián objednaného serverom hvg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa výsledkov prieskumu zverejnených vo štvrtok sa 54 percent respondentov prikláňa k názoru, že Magyar je vhodným kandidátom na premiérsky post. Súčasného predsedu vlády Orbána označilo za vhodného na túto funkciu 46 percent opýtaných.

Prieskum ale poukazuje na výrazné rozdiely v intenzite podpory. Zatiaľ čo Orbána považuje za „úplne vhodného“ 31 percent ľudí, pri Magyarovi je to len 16 percent. Líder opozície čerpá svoju prevahu najmä z kategórie „skôr vhodný“, kde ho označilo 38 percent respondentov.

Údaje Mediánu súčasne odhaľujú silnú polarizáciu voličskej základne. Až 81 percent voličov vládnej strany Fidesz je presvedčených o plnej schopnosti Orbána viesť krajinu, pričom jeho podpora v tomto tábore v posledných mesiacoch dokonca stúpla. Naopak, o úplnej spôsobilosti Pétera Magyara je presvedčených len 34 percent voličov jeho vlastnej strany TISZA.

Z analýzy vláde blízkeho inštitútu Centrum pre základné práva (Alapjogokért Központ), ktorú vo štvrtok zverejnila agentúra MTI, vyplynulo, že Magyarom vedená TISZA sa začala pripravovať na volebnú porážku už v prvom mesiaci volebného roka, pričom údaje z aktuálneho prieskumu verejnej mienky inštitútu 21 Kutatóközpont však naznačili úplne opačný trend, TISZA si tam totiž stále udržiava výrazný náskok pred Fideszom.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
