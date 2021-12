Prieskum: Viac ako 60 percent Britov hodnotí brexit negatívne

Londýn 26. decembra (TASR) – Viac ako šiesti z desiatich Britov hodnotia brexit – vystúpenie svojej krajiny z Európskej únie – ako negatívny alebo horší, než čakali. Vyplýva to z nového prieskumu, podľa ktorého sa len 14 percent respondentov domnieva, že brexit prebehol lepšie, ako očakávali. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



Vyše štvrtina (26 percent) opýtaných v prieskume inštitútu Opinium pre noviny The Observer uviedla, že brexit dosiaľ prebiehal horšie, ako boli ich očakávania. Ďalších 35 percent podľa svojej odpovede čakalo, že odchod z EÚ bude prebiehať zle, čo sa aj potvrdilo.



V prieskume oslovili v dňoch pred vianočnými sviatkami približne 1900 dospelých Britov.



Spojené kráľovstvo sa pred rokom definitívne "rozlúčilo" s EÚ a colnou úniou. Oficiálne síce brexit nastal už 31. januára 2020, do konca toho roka však ešte trvalo prechodné obdobie, počas ktorého platila väčšina dovtedajších pravidiel. Niekoľko dní pred jeho vypršaním Londýn a Brusel podpísali dohodu o obchode a spolupráci, pripomína DPA.



Podľa novín The Observer má negatívny názor na brexit až 42 percent tých, ktorí v referende hlasovali za vystúpenie z EÚ. "Vidíme, že významná menšina voličov podporujúcich vystúpenie hovorí, že situácia sa vyvíja zle alebo aspoň horšie, než sa očakávalo," uviedol Adam Drummond z inštitútu Opinium. Medzičasom je podľa neho skupina stúpencov brexitu rozdelenejšia namiesto toho, aby existovali dve uzavreté bloky odporcov a priaznivcov odchodu krajiny z EÚ.