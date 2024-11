Prieskum: Viac ako polovica Francúzov si želá pád Barnierovej vlády

Paríž 28. novembra (TASR) - Pád vlády francúzskeho premiéra Michela Barniera si želá 53 percent Francúzov najmä pre nesúhlas s vládnym návrhom rozpočtu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ifop-Fiducial, ktorého výsledky vo štvrtok zverejnila rozhlasová stanica Sud Radio, informuje agentúra Reuters.



Prieskum ukázal, že 67 percent respondentov nesúhlasí s navrhovaným rozpočtom, ktorého cieľom je znížiť deficit verejných financií zvýšením daní a obmedzením výdavkov. Navrhované opatrenia, ktoré podporilo 33 percent opýtaných, by mali priniesť do francúzskeho rozpočtu 60,6 miliardy eur.



Barnierova vláda by mohla padnúť ešte pred Vianocami, ak si opozícia vynúti návrh na vyslovenie nedôvery, ktoré kabinet zrejme neustojí, napísala agentúra Reuters s odvolaním na desiatky zdrojov naprieč politickým spektrom.



Prieskum agentúry Ifop-Fiducial bol vykonaný na vzorke 1006 ľudí od 26. do 27. novembra.



Iný prieskum spoločnosti Elabe, ktorého výsledky v stredu zverejnila televízia BFM TV, ukázal, že podľa 63 percent ľudí by mal v prípade rozpadu Barnierovej vlády rezignovať francúzsky prezident Emmanuel Macron.