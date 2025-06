PRIESKUM: Viac ako polovica opýtaných Poliakov nechce mať prvé dieťa

Varšava 1. júna (TASR) - Vyše polovica opýtaných Poliakov by sa bez ohľadu na okolnosti nerozhodla pre prvé alebo ďalšie dieťa. Hlavné dôvody sú bytová, profesná, či finančná situácia. Bezdetní ako hlavný problém uvádzajú chýbajúceho partnera. Vyplýva to z prieskumu na národnom paneli Ariadna. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Podľa profesorky Dominiky Maisonovej z Fakulty psychológie Varšavskej univerzity význam rodiny a rodičovstva v mladších generáciách klesá. Zatiaľ čo v generácii ľudí narodených pred rokom 1965 považovalo rodinu za životnú prioritu približne 70 percent opýtaných, v generácii Z je to len 45 percent. Mladí dávajú prednosť materiálnym cieľom, 35 percent túži po finančnom dostatku a 30 percent po kariérnom úspechu.



Respondenti ako hlavné dôvody nemať prvé alebo ďalšie dieťa uvádzajú zlé bývanie (32 percent), nestabilnú prácu (31 percent) a nepriaznivú finančnú situáciu (31 percent). Podpora zo strany štátu má podľa prieskumu malý vplyv, ako dôvod ju uviedlo len 5 percent opýtaných. Až polovica opýtaných uviedla, že ich k rozhodnutiu mať dieťa nič nepresvedčí.



Prof. Maisonová upozornila, že verejné vnímanie dôvodov bezdetnosti sa často líši od reality. Zatiaľ čo spoločnosť podľa nej predpokladá materiálne a hedonistické dôvody, tí ktorí nemajú žiadne deti podľa výskumu ako hlavný problém uvádzajú chýbajúceho partnera. Materiálne dôvody či pracovná nestabilita nasledujú až v ďalšom poradí.



Prieskum sa uskutočnil v dňoch 9. až 12. mája na reprezentatívnej vzorke 1.213 dospelých osôb.