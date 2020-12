Prieskum: Viac ako polovica Poliakov sa obáva očkovania proti COVID-19

Varšava 14. decembra (TASR) - Takmer 60 percent Poliakov sa obáva problémov spôsobených budúcim očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Vyplýva to z výsledkov nedávneho prieskumu, ktorý pre spravodajský portál wp.pl vykonal inštitút IBRiS.



Respondenti dostali otázku, či sa obávajú potenciálnych problémov, ktoré by im mohlo spôsobiť očkovanie. Až 59,3 percenta z nich na otázku odpovedalo kladne.



Dovedna 33,9 percenta patriacich k tejto skupine pritom uviedlo, že sa zaočkovať ani nedá. Ďalších 25,4 percenta respondentov, ktorí taktiež vyjadrili obavy, očkovanie napriek tomu podstúpiť plánuje.



Obavy v súvislosti s očkovaním podľa prieskumu nemá len 27,4 percenta opýtaných Poliakov. Až polovica z nich sa však napriek tomu zaočkovať nechce. Približne 13,2 percenta respondentov nemalo na vec nijaký názor.



Celkovo sa podľa sondáže plánuje dať zaočkovať 39 percent Poliakov, zatiaľ čo 47,7 percenta tak urobiť nemieni.



Prieskum vykonal inštitút IBRiS telefonicky na vzorke 1100 dospelých Poliakov v čase od 11. do 12. decembra.