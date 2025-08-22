Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prieskum: Viac Poliakov hodnotí Nawrockého pozitívne než negatívne

Veteráni Varšavského povstania počas preberania velenia nad ozbrojenými silami Poľska prezidentom Karolom Nawrockim 6. augusta 2025. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Prieskum sa uskutočnil metódou telefonických rozhovorov v období od 6. do 13. augusta na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.

Autor TASR
Varšava 22. augusta (TASR) - Viac Poliakov hodnotí prezidenta Karola Nawrockého pozitívne, než negatívne. Vyplýva to z prieskumu Ogolnopolskiej Grupy Badawczej (OGB), informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Podľa výsledkov prieskumu OGB hodnotí nového prezidenta pozitívne takmer 42 percent respondentov, negatívne ho vníma takmer 33 percent a neutrálny postoj deklaruje vyše štvrtina opýtaných.

Prieskum sa uskutočnil metódou telefonických rozhovorov v období od 6. do 13. augusta na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
