Prieskum: Viac Poliakov hodnotí Nawrockého pozitívne než negatívne
Prieskum sa uskutočnil metódou telefonických rozhovorov v období od 6. do 13. augusta na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.
Autor TASR
Varšava 22. augusta (TASR) - Viac Poliakov hodnotí prezidenta Karola Nawrockého pozitívne, než negatívne. Vyplýva to z prieskumu Ogolnopolskiej Grupy Badawczej (OGB), informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa výsledkov prieskumu OGB hodnotí nového prezidenta pozitívne takmer 42 percent respondentov, negatívne ho vníma takmer 33 percent a neutrálny postoj deklaruje vyše štvrtina opýtaných.
