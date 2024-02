Prieskum: Vo víťazstvo Ukrajiny verí sotva desať percent Európanov

Londýn 21. februára (TASR) - Podpora Ukrajiny medzi občanmi členských štátov EÚ zostáva široká, ale takmer dva roky po plnej invázii sa už sotva desať percent z nich domnieva, že Kyjev dokáže poraziť Rusko, pričom za najpravdepodobnejší konečný bod sa považuje určitá forma "kompromisného riešenia".



Vyplýva to z celoeurópskeho prieskumu verejnej mienky, ktorý si objednala Európska rada pre zahraničné vzťahy (ECFR), informoval v stredu denník The Guardian.



Zmena nálad si podľa autorov správy vyžiada, aby politici zaujali "realistickejší" prístup, ktorý sa zameria na definovanie toho, čo musí prijateľný mier skutočne znamenať. Minulý rok v tomto čase viac obyvateľov EÚ tvrdilo, že Ukrajina musí z rúk ruských okupantov získať späť celé svoje územie.



"S cieľom presvedčiť Európu, aby naďalej podporovala Ukrajinu, budú musieť lídri EÚ zmeniť spôsob, akým hovoria o vojne," povedal spoluautor správy Mark Leonard z ECFR.



Väčšina Európanov "sa zúfalo snaží zabrániť ruskému víťazstvu", ale neverí, že Kyjev môže vojensky zvíťaziť, povedal Leonard. Znamená to, že najpresvedčivejším argumentom pre čoraz skeptickejšiu verejnosť je, že pokračujúca pomoc "by mohla viesť k udržateľnému, vyjednanému mieru, ktorý by bol v prospech Kyjeva, a nie k víťazstvu Vladimira Putina".



Januárový prieskum v 12 členských štátoch EÚ – Francúzsku, Grécku, Holandsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, Španielsku, Švédsku a Taliansku – ukázal, že zastavenie ukrajinskej protiofenzívy, rastúce obavy zo zmeny politiky USA a perspektíva druhého mandátu Donalda Trumpa v Bielom dome podnecujú pesimizmus, pokiaľ ide o výsledok konfliktu.



Prieskum sa uskutočnil pred ústupom Ukrajiny z mesta Avdijivka, ktorý priniesol Rusku najvýznamnejšie vojenské víťazstvo od dobytia Bachmutu tzv. vagnerovcami v máji 2023. Rusko začalo inváziu na Ukrajinu v plnom rozsahu 24. februára 2022.