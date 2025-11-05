< sekcia Zahraničie
Prieskum: Voľby by v Poľsku vyhrala Občianska koalícia
V porovnaní s augustom si Občianska koalícia polepšila o dva percentuálne body, zatiaľ čo PiS stratila takmer štyri percentuálne body.
Autor TASR
Varšava 5. novembra (TASR) - Vládna Občianska koalícia (KO) by podľa prieskumu agentúry Research Partner vyhrala najbližšie parlamentné voľby v Poľsku so ziskom 29 percent hlasov. Opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS) by obsadilo druhé miesto s podporou 27 a pol percenta opýtaných. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Na treťom mieste by skončila Konfederácia so ziskom 11 a pol percenta, nasledovala by koaličná Ľavica so siedmimi percentami a krajne pravicová Konfederácia koruny poľskej (KKP) s podporou šesť a pol percenta.
Pod hranicou vstupu do parlamentu by sa ocitli Poľsko 2050 (tri percentá), strana Razem (necelé tri percentá) a Poľská ľudová strana (PSL) s jedným percentom hlasov.
V porovnaní s augustom si Občianska koalícia polepšila o dva percentuálne body, zatiaľ čo PiS stratila takmer štyri percentuálne body. Účasť vo voľbách deklarovalo 69 percent Poliakov, čo znamená pokles záujmu o tri body oproti augustu.
Podľa prepočtu politológa Macieja Onasza z Lodžskej univerzity by výsledky znamenali, že Občianska koalícia by získala 179 mandátov, PiS 178, Konfederácia 56, Ľavica 27 a KKP 20. Súčasná vládna koalícia by tak mala spolu 206 kresiel a prišla by o možnosť zostaviť väčšinu. Prieskum bol realizovaný medzi 31. októbrom a 3. novembrom na reprezentatívnej vzorke 1080 respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
