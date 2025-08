PRIESKUM: Voľby by vyhralo ANO, SPD a Piráti posilňujú

Praha 3. augusta (TASR) - Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR by v súčasnosti vyhralo hnutie ANO Andreja Babiša so ziskom 31,5 percenta. Druhou najsilnejšou stranou by bola koalícia vládnych strán Spolu, ktorú by volilo 20,8 percenta Čechov. Na treťom mieste sa upevňuje strana Sloboda a priama demokracia (SPD) a vstup do parlamentu si postupne zabezpečujú Piráti. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti STEM pre televíziu CNN Prima News, informuje TASR.



Oproti minulému prieskumu si ANO pohoršilo o 1,4 percenta a Spolu o štyri desatiny percenta. Do preferencií koalície vládnych strán sa v uplynulom období premietla tzv. bitcoinová kauza bývalého ministra spravodlivosti Pavla Blažka. Aktuálne výsledky však naznačujú, že pokles preferencií Spolu sa nateraz zastavil, konštatuje STEM.



Nárast o 1,3 percenta zaznamenala strana SPD. So ziskom 13,8 percenta sa tak vzdialia štvrtému hnutiu Starostovia a nezávislí (STAN), ktorému STEM namerala 10,3 percenta. Podľa prieskumnej spoločnosti strane SPD prospela najmä spoločná kandidátka s troma menšími politickými subjektami, čo posilnilo jej rolu ako hlavného reprezentanta protestných hlasov.



Do dolnej komory českého parlamentu by sa dostali aj Piráti so ziskom 8,3 percenta. Ide o ich najlepší výsledok tento rok a účasť Pirátov v budúcom parlamente je teraz podľa STEM prakticky istá.



Za Pirátmi nasleduje volebná koalícia Stačilo!, za ktorú spoločne kandidujú komunisti a sociálni demokrati. Volilo by ju 7,5 percenta oprávnených voličov.



Pred bránami parlamentu by ostali Motoristi a hnutie Prísaha, ktorým by svoj hlas odovzdalo 4,2 resp. 2,8 percenta voličov.



Prieskum sa uskutočnil od 10. do 29. júla na vzorke 1558 respondentov. Voľby do Poslaneckej snemovne českého parlamentu sa uskutočnia 3. a 4. októbra.