Prieskum: Voľby do českého parlamentu by vyhralo hnutie ANO s 32,9 %

Praha 27. júla (TASR) - Víťazom českých parlamentných volieb by sa stalo hnutie ANO so ziskom takmer 33 percent hlasov. Na druhom mieste by skončila vládna koalícia Spolu, ktorá by získala viac ako 21 percent hlasov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu volebných preferencií analytického ústavu STEM pre televíziu CNN Prima NEWS, ktoré zverejnili v nedeľu, informuje TASR.



Prieskum sa konal v troch vlnách od 3. do 22. júla prostredníctvom online dotazníkov a zúčastnilo sa ho celkovo 1559 respondentov.



Hnutie ANO a koalícia Spolu si v ňom oproti výsledkom prieskumu STEM pre CNN Prima News, ktorý zverejnila televízia minulú nedeľu, polepšili o viac ako jedno percento.



Tretie miesto by obsadila koalícia zložená z hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD), Trikolora, Svobodní a PRO s 12,5 percentami hlasov. Nasledovalo by hnutie STAN s 12 percentami.



Na piatej priečke by skončili Piráti so 7,6 percentami hlasov a šieste miesto by obsadilo hnutie Stačilo! so 7,2 percentami. CNN Prima NEWS pripomína, že hnutie minulý štvrtok odsúhlasilo spoluprácu so stranou SOCDEM (bývalá ČSSD).



Podľa analytikov STEM je „ešte veľmi skoro, aby (prívrženci oboch strán) zaujali pevný postoj k novému spojenectvu“. „Tento vývoj môžeme ďalej sledovať v nasledujúcich týždňoch. Naďalej však platí, že voličská základňa Stačilo! s podporou SOCDEM je sústredená predovšetkým v starších vekových skupinách,“ dodali analytici.



Strana Motoristé sobě by získala 4,1 percent hlasov, po ktorej by nasledovala Přísaha s necelými dvomi percentami. Deník N pripomína, že na zvolenie do Poslaneckej snemovne potrebujú strany najmenej päť percent hlasov.