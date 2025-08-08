< sekcia Zahraničie
Prieskum: Voľby do Poslaneckej snemovne by s 33% vyhralo hnutie ANO
Autor TASR
Praha 8. augusta (TASR) - Ak by sa voľby do Poslaneckej snemovne českého parlamentu konali v júli, podľa prieskumu agentúry Median by v nich zvíťazilo hnutie ANO so ziskom 33 percent hlasov. Druhá by skončila súčasná vládna koalícia SPOLU s 19,5 percenta. Do snemovne by sa podľa tohto prieskumu dostalo šesť politických subjektov a účasť by dosiahla 59 percent. Agentúra výsledky zverejnila v piatok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
V porovnaní s prieskumom, ktorý agentúra robila predchádzajúci mesiac, si hnutie ANO polepšilo o jeden percentuálny bod, koalícia SPOLU o pol bodu. Na treťom mieste by sa umiestnilo hnutie SPD s podporou ďalších strán, ktoré by získalo 14 percent hlasov. Piráti s podporou Zelených oslabili o pol percentuálneho bodu na 7,5 percenta a rovnako oslabilo aj hnutie Stačilo! na päť percent. Agentúra upozornila, že júlový prieskum ešte nezahŕňa spoluprácu Stačilo! so SOCDEM, na ktorej sa dohodli v priebehu zberu dát. Do snemovne by sa podľa Medianu nedostali Motoristi, samotná SOCDEM ani Přísaha.
Ľudí ochotných ísť voliť bolo v júli 59 percent, čo je rovnaké číslo ako v predchádzajúcom prieskume tejto agentúry. Určite by sa podľa svojich slov zúčastnilo 47,5 percenta voličov, ďalších 11,5 percenta účasť zvažuje. Naopak, určite by voliť nešlo 36 percent opýtaných a skôr by nešlo päť percent. Volebná účasť by tak v porovnaní s voľbami v roku 2021, keď dosiahla 65,4 percenta, bola približne o šesť percentuálnych bodov nižšia.
Do prieskumu agentúry Median, ktorý realizovala od 1. do 31. júla, bolo zahrnutých 1015 respondentov vo veku 18 a viac rokov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
