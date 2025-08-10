< sekcia Zahraničie
Prieskum: Voľby v ČR by vyhralo ANO pred vládnou koalíciou Spolu
Opozičné ANO pod vedením expremiéra Andreja Babiša si oproti minulému prieskumu pohoršilo o 0,4 percenta.
Autor TASR
Praha 10. augusta (TASR) – Vo voľbách do českej Poslaneckej snemovne by v súčasnosti zvíťazilo hnutie ANO so ziskom s 31,1 percenta hlasov. Druhou najsilnejšou stranou by bola koalícia vládnych strán Spolu, ktorú by volilo 21,3 percenta Čechov. Na treťom mieste by bola strana Sloboda a priama demokracia (SPD), nasledovaná hnutím Starostovia a nezávislí (STAN). Vyplýva to z prieskumu spoločnosti STEM pre televíziu CNN Prima News, ktorého výsledky zverejnili v nedeľu, informuje TASR.
Opozičné ANO pod vedením expremiéra Andreja Babiša si oproti minulému prieskumu pohoršilo o 0,4 percenta. Napriek najslabšiemu výsledku za dva mesiace si však udržuje dominantný náskok pred ostatnými politickými stranami.
Koalícia Spolu premiéra Petra Fialu, ktorú tvoria strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, si polepšila o 0,5 percenta a podľa STEM začína posilňovať po niekoľkých týždňoch strát. Do jej preferencií sa premietla tzv. bitcoinová kauza bývalého ministra spravodlivosti Pavla Blažka, ktorej vplyv sa však zrejme už „vyčerpal“, konštatovali autori prieskumu.
SPD s podporou 13,2 percenta zaznamenala mierny pokles a zníženie náskoku pred štvrtým hnutím STAN, ktorému namerali 10,5 percenta. Do dolnej komory českého parlamentu by sa dostali aj Piráti so ziskom 8,1 percenta a volebná koalícia Stačilo!, za ktorú spoločne kandidujú komunisti a sociálni demokrati. Volilo by ju 8,0 percenta voličov.
Pred bránami parlamentu by ostali Motoristi a hnutie Prísaha, ktorým by svoj hlas odovzdalo 4,9, resp. 2,2 percenta voličov.
Voľby do Poslaneckej snemovne českého parlamentu sa uskutočnia 3. a 4. októbra.
