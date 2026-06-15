Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 15. jún 2026Meniny má Vít
< sekcia Zahraničie

Prieskum: Voľby v Poľsku by vyhrala Občianska koalícia

.
Na snímke poľský premiér Donald Tusk. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Prieskum sa uskutočnil od 8. do 10. júna na reprezentatívnej vzorke 1000 obyvateľov.

Autor TASR
Varšava 15. júna (TASR) - Ak by sa parlamentné voľby v Poľsku konali v prvej polovici júna, zvíťazila by v nich Občianska koalícia (KO) premiéra Donalda Tuska so ziskom 28,5 percent hlasov pred stranou Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawa Kaczyňského, ktorú by podporilo vyše 22 percenta voličov.

Všetky ostatné strany súčasnej vládnej koalície by však z parlamentu vypadli a vláda by si väčšinu v Sejme neudržala. Vyplýva to z prieskumu agentúry CBOS zverejneného v pondelok, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Na treťom mieste by skončila Konfederácia s podporou takmer 13 percent respondentov. Štvrtú priečku obsadila krajne pravicová Konfederácia poľskej koruny (KKP), ktorú by volilo vyše deväť percent opýtaných.

Pod hranicou potrebnou na vstup do parlamentu by zostali strana Razem so štyrmi percentami hlasov, Ľavica s podporou takmer štyri percentá, Poľská ľudová strana (PSL) s 1,5 percentami a Poľsko 2050, ktoré by získalo viac ako jedno percento hlasov voličov.

V porovnaní s májovým prieskumom klesla podpora KO o 2,3 percentuálneho bodu, zatiaľ čo PiS si polepšila o 2,5 bodu. Konfederácia stratila 2,5 bodu a KKP získala 1,3 bodu.

Prieskum sa uskutočnil od 8. do 10. júna na reprezentatívnej vzorke 1000 obyvateľov.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

Carolina zdolala v šiestom finále Vegas 3:0 a získala Stanleyho pohár

OTESTUJTE SA: Poznáte tieto dovolenkové destinácie?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Víkend zamieša karty, potom nás poteší slnko

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach