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Prieskum: Voľby v Poľsku by vyhrala Občianska koalícia
Prieskum sa uskutočnil od 8. do 10. júna na reprezentatívnej vzorke 1000 obyvateľov.
Autor TASR
Varšava 15. júna (TASR) - Ak by sa parlamentné voľby v Poľsku konali v prvej polovici júna, zvíťazila by v nich Občianska koalícia (KO) premiéra Donalda Tuska so ziskom 28,5 percent hlasov pred stranou Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawa Kaczyňského, ktorú by podporilo vyše 22 percenta voličov.
Všetky ostatné strany súčasnej vládnej koalície by však z parlamentu vypadli a vláda by si väčšinu v Sejme neudržala. Vyplýva to z prieskumu agentúry CBOS zverejneného v pondelok, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Na treťom mieste by skončila Konfederácia s podporou takmer 13 percent respondentov. Štvrtú priečku obsadila krajne pravicová Konfederácia poľskej koruny (KKP), ktorú by volilo vyše deväť percent opýtaných.
Pod hranicou potrebnou na vstup do parlamentu by zostali strana Razem so štyrmi percentami hlasov, Ľavica s podporou takmer štyri percentá, Poľská ľudová strana (PSL) s 1,5 percentami a Poľsko 2050, ktoré by získalo viac ako jedno percento hlasov voličov.
V porovnaní s májovým prieskumom klesla podpora KO o 2,3 percentuálneho bodu, zatiaľ čo PiS si polepšila o 2,5 bodu. Konfederácia stratila 2,5 bodu a KKP získala 1,3 bodu.
Prieskum sa uskutočnil od 8. do 10. júna na reprezentatívnej vzorke 1000 obyvateľov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Všetky ostatné strany súčasnej vládnej koalície by však z parlamentu vypadli a vláda by si väčšinu v Sejme neudržala. Vyplýva to z prieskumu agentúry CBOS zverejneného v pondelok, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Na treťom mieste by skončila Konfederácia s podporou takmer 13 percent respondentov. Štvrtú priečku obsadila krajne pravicová Konfederácia poľskej koruny (KKP), ktorú by volilo vyše deväť percent opýtaných.
Pod hranicou potrebnou na vstup do parlamentu by zostali strana Razem so štyrmi percentami hlasov, Ľavica s podporou takmer štyri percentá, Poľská ľudová strana (PSL) s 1,5 percentami a Poľsko 2050, ktoré by získalo viac ako jedno percento hlasov voličov.
V porovnaní s májovým prieskumom klesla podpora KO o 2,3 percentuálneho bodu, zatiaľ čo PiS si polepšila o 2,5 bodu. Konfederácia stratila 2,5 bodu a KKP získala 1,3 bodu.
Prieskum sa uskutočnil od 8. do 10. júna na reprezentatívnej vzorke 1000 obyvateľov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)