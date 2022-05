Prieskum: Vstup do NATO podporuje len 16 percent Rakúšanov

Viedeň 21. mája (TASR) – Postoj obyvateľov Rakúska k členstvu v Severoatlantickej aliancii (NATO) sa nezmenil a neovplyvnil ho ani plánovaný vstup Švédska a Fínska do NATO po ruskej invázii na Ukrajinu. Vyplýva to z nového prieskumu, podľa ktorého je za zachovanie neutrality 70 percent Rakúšanov. TASR o tom informuje na základe správ rakúskych médií.



V prieskume pre aktuálne vydanie spravodajského týždenníka Profil len 16 percent opýtaných vyjadrilo názor, že Rakúsko by malo rovnako ako Švédsko a Fínsko vstúpiť do NATO. Štrnásť percent respondentov sa k otázke nevyjadrilo.



Rakúski predstavitelia v uplynulých dňoch zdôraznili, že ich krajina si zachová neutrálne postavenie. Podľa ministra zahraničných vecí Alexandra Schallenberga je situácia Rakúska iná ako v prípade Švédska a Fínska, pričom poukázal aj na postoje rakúskej verejnosti. Ministerka obrany Klaudia Tannerová uviedla, že táto záležitosť je z pohľadu ústavnosti pre Rakúsko jasná a neutralita je "v srdci Rakúšanov".



Ruská vojenská invázia na Ukrajinu prinútila mnohé európske štáty, aby prehodnotili svoju politiku týkajúcu sa národnej bezpečnosti.



Fínsko a Švédsko v stredu oficiálne podali žiadosť o vstup do NATO, čo je podľa agentúry Reuters jednou z najväčších zmien, ku ktorej v posledných desaťročiach došlo v európskej bezpečnostnej architektúre.



Švajčiarsko, známe neutrálnym statusom, vďaka ktorému sa vyhlo aj účasti v oboch svetových vojnách, sa tiež začína viac prikláňať k Aliancii, uviedla pre Reuters v máji šéfka bezpečnostnej politiky na švajčiarskom ministerstve obrany Pälvi Pulliová.