Prieskum: Vyše polovica Čechov je za koniec vojny na Ukrajine

Praha 14. apríla (TASR) - Viac než polovica Čechov sa prikláňa k názoru, že k ukončeniu vojny na Ukrajine a dosiahnutiu mieru by malo dôjsť aj za cenu územných ústupkov zo strany Ukrajiny. Prípadné vyslanie vojakov na mierovú misiu je podľa aktuálneho prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktoré je súčasťou Sociologického ústavu Akadémie vied (AV) ČR, prijateľné pre 45 percent českých občanov. Z výsledkov prieskumu zverejnených v pondelok tiež vyplynulo, že necelé tri štvrtiny Čechov považujú situáciu na Ukrajine za hrozbu pre mier vo svete, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Kým 74 percent respondentov považuje vojnu na Ukrajine za hrozbu pre svetový mier, 66 percent si myslí aj to, že je hrozbou pre bezpečnosť ČR. Častejšie obavy pritom majú skôr ženy než muži a viac mladší než starší. Ako hrozbu pre bezpečnosť vo svete túto situáciu najčastejšie vnímajú mladí vo veku od 15 do 29 rokov.



Koniec vojny a obnovenie mieru aj za cenu územných ústupkov zo strany Ukrajiny by uprednostnilo 55 percent občanov. Naopak, za pokračovanie v boji a proti ústupkom sa vyjadrilo 32 percent ľudí. Najvyššiu podporu medzi vybranými možnosťami, aké by teraz mali byť kroky medzinárodného spoločenstva, získala možnosť vyvíjať diplomatický tlak na Rusko, čo by podporilo 77 percent Čechov. Väčšina je aj za úplnú politickú a ekonomickú izoláciu Ruska a poskytovanie vojenskej pomoci. Prípadné vyslanie vojakov na mierovú misiu podporuje 45 percent ľudí, pričom 43 percent je proti.



Súhlas s krokmi českej vlády na podporu Ukrajiny vo vojne s Ruskom vyjadrila takmer polovica opýtaných. Naopak, nesúhlasí s nimi necelá tretina. Podrobnejšia analýza podľa CVVM ukázala, že s vyšším vekom, nižším vzdelaním a klesajúcou mierou pocitu ohrozenia je súhlas s vládou nižší.



Do výskumu CVVM, ktorý sa uskutočnil od 14. do 26. marca, sa zapojilo 1037 respondentov starších než 15 rokov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)