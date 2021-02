Vyše polovica Čechov má záujem o očkovanie proti COVID-19

Praha 18. februára (TASR) - Záujem o vakcínu proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19 medzi Čechmi narastá, očkovať by sa nechalo až 52 percent z nich. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti STEM pre české ministerstvo zdravotníctva. Záujem o očkovanie stúpol v ČR oproti decembru o 13 percent. Za hlavnú motiváciu označili respondenti predovšetkým ochranu svojich blízkych.



"Je veľmi pozitívnou správou, že záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 rastie. Ide o najefektívnejší nástroj, vďaka ktorému môžeme spoľahlivo chrániť seba aj svojich blízkych. Najmä pokiaľ ide o rizikovú skupinu obyvateľov," uviedol v stredu minister zdravotníctva ČR Jan Blatný v tlačovom vyhlásení, z ktorého citoval Český rozhlas.



Kým 63 percent ľudí v prieskume označilo za hlavnú motiváciu prípadného očkovania ochranu svojich najbližších, 57 percent opýtaných vidí očkovanie ako cestu k bezproblémovému cestovaniu a účasti na spoločenských akciách. Polovica ľudí vníma zmysel očkovania v návrate k normálnemu životu.



Záujem je vysoký aj medzi seniormi, ktorí sú v očkovaní prioritnou skupinou. Vo vekovej skupine nad 60 rokov by chcelo vakcináciu podľa prieskumu podstúpiť 70 percent respondentov.



"Ide o osoby, ktoré spadajú do rizikových skupín obyvateľstva, a ochorenie COVID-19 má u nich potenciál závažnejšieho priebehu. To, že majú tieto osoby o očkovanie záujem, je dobrou správou," uviedol Blatný.



Naopak, nedôvera k vakcíne je podľa výsledkov prieskumu spojená s jej rýchlym vývojom a obavami z bezpečnosti.



"Ku zrýchleniu vo vývoji vakcíny došlo predovšetkým preto, že získala celosvetovú finančnú podporu a administratívne kroky sa vyriešili prednostne. Vakcíny sú bezpečné a rozhodne nie je dôvod obávať sa očkovania," dodal minister.



Proti očkovaniu sa vyslovilo 32 percent respondentov (ešte v decemnri to bolo 45), rozhodne proti však bolo len 18 percent opýtaných.