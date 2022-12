Prieskum: Vyše polovica Čechov už nesúhlasí s vládnou pomocou Ukrajine

Praha 10. decembra (TASR) - Záujem českej verejnosti o vývoj situácie na Ukrajine klesá, rovnako ako súhlas s vládnou pomocou pre túto napadnutú krajinu, ukázal prieskum.



O rusko-ukrajinský konflikt sa teraz zaujíma necelých 60 percent ľudí, čo je o štvrtinu menej ako na jar. Polovica Čechov nesúhlasí ani s krokmi vlády na pomoc Ukrajine. Najväčší odpor majú ľudia voči poskytovaniu vojenského vybavenia.



Informoval o tom v piatok spravodajský webový portál iDNES.cz, ktorý cituje z najnovších zistení Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM).



Najviac sa ľudia v Česku o dianí na Ukrajine zaujímali práve tento rok na jar po začiatku ruskej invázie - takmer 80 percent populácie. V súčasnosti je to už len 57 percent. Podľa výskumníkov je však znižovanie záujmu očakávateľné.



S krokmi vlády českého premiéra Petra Fialu podľa prieskumu súhlasí 42 percent ľudí, naopak viac ako polovica (52 percent) ľudí s nimi nesúhlasí. V porovnaní s výsledkami z jari sa proti krokom vlády stavia o 17 percent ľudí viac.



Takmer tri štvrtiny ľudí považujú situáciu na Ukrajine za hrozbu pre mier vo svete. Čo sa týka krokov, ktoré by mohli zastaviť konflikt na Ukrajine, tak sedem z desiatich Čechov je za vyvíjanie diplomatického tlaku na Rusko.



Len mierne nadpolovičná väčšina schvaľuje finančnú podporu Ukrajiny, necelá polovica súhlasí so snahou o politickú a ekonomickú izoláciu Ruska. Poskytovanie vojenského vybavenia Ukrajine teraz podporuje len 43 percent opýtaných.



V porovnaní s výsledkami jarného prieskumu sa pomoc pri všetkých krokoch znížila.



Napríklad poskytovanie vojenského vybavenia Ukrajine v marci podporovalo 54 percent ľudí a za finančnú pomoc napadnutej krajine sa ich vtedy vyjadrilo 73 percent. Diplomatický tlak na Rusko v marci odporúčalo vyvíjať 85 percent ľudí.



Medzi Čechmi tiež rastie počet ľudí, ktorí sa stavajú proti prijímaniu ukrajinských utečencov. Proti je už štvrtina Čechov - dvojnásobok tohto počtu v marci.



Za dočasné prijímanie utečencov sú približne tri pätiny občanov, s ich trvalým usadením v Česku súhlasí len desatina. Zatiaľ čo na jar sa o situáciu ukrajinských utečencov zaujímali dve tretiny občanov, teraz to nie je ani polovica.



Na prieskume, ktorý sa uskutočnil od začiatku septembra do začiatku novembra, sa zúčastnilo 821 respondentov, ktorí zodpovedajú reprezentatívnej vzorke obyvateľov ČR starších ako 15 rokov.