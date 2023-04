Prieskum: Vývoj umelej inteligencie znepokojuje zhruba polovicu Čechov

Praha 25. apríla (TASR) - Česi majú k technologickému pokroku na poli umelej inteligencie obozretný postoj; viac než polovica ľudí na ňom vidí pozitíva i negatíva, zvyšok ho považuje za úplne škodlivý alebo naskrz prínosný pre spoločnosť, alebo vec nedokáže posúdiť.



Vyplýva to z prieskumu Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity a agentúry Ipsos, ktorý sa zameral predovšetkým na umelú inteligenciu v médiách, informoval v pondelok Český rozhlas.



Konkrétne automaticky vygenerovaný článok dokázala správne rozpoznať zhruba polovica opýtaných.



Na to, že ich vývoj umelej inteligencie znepokojuje, odpovedalo 48 percent Čechov; približne štvrtina respondentov uviedla, že je "rovnako nadšená aj znepokojená".



Šesť z desiatich ľudí by však podporilo výzvu, pod ktorú sa podpísal okrem iného i americký podnikateľ Elon Musk. Táto iniciatíva však volá po polročnom pozastavení vývoja tzv. generatívnej umelej inteligencie, ako je model ChatGPT.



Musk však o niekoľko týždňov neskôr oznámil, že chce spustiť konkurenčný generatívny model, ktorý sa bude "maximálne usilovať o hľadanie pravdy".



Zhruba 40 percent českej populácie prichádza do styku s umelou inteligenciou aspoň raz denne. Ľudia najčastejšie správne identifikovali, že sa s ňou stretávajú v produktoch spojených s ľudským zdravím - napríklad pri fitnes náramkoch alebo pri nakupovaní na internete.



Väčšina, naopak, nevie, že umelá inteligencia dokáže písať novinárske články, a že niektoré médiá to už využívajú.