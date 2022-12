Prieskum:Vzťah Maďarska s EÚ by bol podľa 47% Maďarov lepší bez Orbána

Budapešť 6. decembra (TASR) - Maďarsko by malo lepší vzťah s Európskou úniou, keby predsedom vlády nebol Viktor Orbán, myslí si 47 percent Maďarov. Orbán je podľa nich príčinou toho, že Maďarsko nedostáva eurofondy. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu IDEA, ktoré v utorok zverejnil server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Naopak, podľa 29 percent opýtaných by bolo Maďarsko na tom horšie vo vzťahu k EÚ bez Orbána, keďže on ako premiér presadzuje záujmy Maďarov.



Podľa 12 percent respondentov by Maďarsko bolo v rovnakej situácii s Orbánom alebo bez neho.



K otázke vplyvu Orbána na postavenie krajiny voči EÚ sa nedokázalo, prípadne nechcelo vyjadriť zvyšných 12 percent účastníkov prieskumu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)