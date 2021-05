Prieskum: Za kauzou Vrbětice boli podľa 45 percent Čechov ruskí agenti

Praha 29. mája (TASR) - Takmer polovica Čechov (45 percent) dôveruje tvrdeniam vlády svojej republiky a bezpečnostným zložkám, že za výbuchmi v muničnom areáli vo Vrběticiach v roku 2014 boli ruskí agenti. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky spoločnosti Data Collect pre Českú televíziu, ktorého výsledky boli zverejnené v piatok. Prieskum tiež ukázal, že väčšina opýtaných súhlasí aj s vyhostením ruských diplomatov z ČR.



Česko v rámci diplomatickej roztržky, ktorú spustilo oznámenie českej vlády zo 17. apríla, že do výbuchov v muničnom sklade vo Vrběticiach sú zapletení agenti ruskej vojenskej rozviedky, vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve a následne oznámilo, že v počtoch pracovníkov ambasád prechádza na "striktnú paritu".



Vyhostení ruskí diplomati odídu z krajiny 29. a 31. mája. Po ich odchode bude na ruskom veľvyslanectve v Prahe i na českej ambasáde v Moskve pôsobiť už len po sedem diplomatov a 25 administratívnych a technických zamestnancov.



S takouto reakciou českej vlády súhlasilo v prieskume 54 percent respondentov, pričom 32 percent uviedlo, že súhlasí úplne a 22 percent označilo možnosť, že sa s týmto postupom "skôr" zhoduje, približuje server ČT24. S vyhostením zamestnancov ruskej ambasády nesúhlasil každý piaty opýtaný; 14 percent tvrdí, že "skôr nesúhlasí" a šesť percent "nesúhlasí vôbec".



Sedemnásť percent ľudí si rozhodne myslí, že za výbuchy nesú zodpovednosť agenti ruskej rozviedky, a 28 percent uviedlo "skôr áno". Opačný názor zastáva pätina opýtaných – 13 percent sa domnieva, že Rusko za výbuchmi skôr nestojí a sedem percent si to myslí rozhodne. Názor na túto záležitosť nemá 35 percent osôb.



Každý druhý respondent vyjadril súhlas s tým, že výroky prezidenta Miloša Zemana boli proti záujmom Českej republiky. Opačný názor malo 38 percent ľudí. Zeman v rozpore s premiérom Andrejom Babišom, ministrom vnútra Janom Hamáčkom či poslancami oboznámenými s vyšetrovaním spomínal napríklad dve vyšetrovacie verzie tejto kauzy.



Prieskum sa konal na reprezentatívnej vzorke 1200 osôb v termíne 17.-21. mája.