Prieskum: Za zavedenie povinnej vojenskej služby je polovica Nemcov

Berlín 12. marca (TASR) - Približne polovica občanov Nemecka by podporila opätovné zavedenie povinnej vojenskej služby. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý vypracoval nemecký inštitút Forsa pre časopis Stern.



Za obnovenie brannej povinnosti sa vyslovilo 52 percent respondentov. Proti bolo 43 percent opýtaných, zatiaľ čo zvyšných päť percent na túto otázku nemalo názor, informuje v utorok agentúra DPA.



Najviac prívržencov povinnej vojenskej služby bolo v skupine respondentov starších ako 60 rokov, kde sa ich za jej opätovné zavedenie vyslovilo až 59 percent. Pre porovnanie, medzi opýtanými vo veku 18 až 29 rokov, bol rovnaké percento proti jej zavedeniu.



Inštitút sa v prieskume nepýtal, ako dlho by povinná vojenská služba mala trvať, ani akým spôsobom by mala byť organizovaná. DPA pripomína, že brannú povinnosť v Nemecku zrušili v júli 2011, po 55 rokoch.



Nemecká vláda chce zvyšovať obranyschopnosť krajiny a výrazne posilniť ozbrojené sily (Bundeswehr), v ktorých vlani slúžilo dovedna 181.500 mužov a žien. Minister obrany Boris Pistorius momentálne skúma možnosti zavedenia povinnej služby, ale táto myšlienka naráža na odpor v podstate všetkých strán koaličnej vlády kancelára Olafa Scholza.