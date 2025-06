Prieskum: Za zvýšenie výdavkov na obranu je viac Nemcov než proti nemu

Berlín 20. júna (TASR) - Zvýšenie výdavkov na obranu na päť percent HDP podporuje v Nemecku približne 45 percent ľudí, zatiaľ čo 37 percent je proti. Ukázal to nový prieskum agentúry Yougov pre noviny Süddeutsche Zeitung, ktorý zverejnili v piatok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Generálny tajomník NATO Mark Rutte navrhuje doterajší cieľ dvoch percent HDP zvýšiť na celkovo päť percent. Z toho by 3,5 percenta HDP išlo na vojenské výdavky a 1,5 percenta na investície súvisiace s obranou a bezpečnosťou. Podobný názor v máji vyjadril aj šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul. Snahou dosiahnuť dohodu v tejto veci sa bude zaoberať nadchádzajúci summit NATO v Haagu.



Podľa najnovšieho prieskumu je za zvýšenie na päť percent HDP viac Nemcov než proti nemu. Plán má podporu približne 45 percent respondentov v porovnaní s 37 percentami, ktorí sa v sondáži vyjadrili proti. Ďalších 18 percent uviedlo, že nevie povedať.



Prípadný nový cieľ NATO podporuje väčšina priaznivcov nemeckej vládnej koalície zloženej z Kresťanskodemokratickej únie (CDU), Kresťanskosociálnej únie (CSU) a sociálnych demokratov (SPD). V prípade CDU/CSU išlo o viac než 58 percent respondentov, zatiaľ čo pri SPD 57 percent. Za sa vyslovilo aj 54 percent stúpencov bývalej vládnej strany Zelených.



Naopak, pokiaľ ide o krajne pravicovú Alternatívu pre Nemecko (AfD) a stranu Ľavica, ich prívrženci sú prevažne proti zvýšeniu obranných výdavkov na päť percent HDP. Odmietavý postoj vyjadrilo 54 percent respondentov podporujúcich AfD a 52 percent priaznivcov Ľavice.



Reprezentatívny prieskum sa podľa agentúry YouGov uskutočnil v polovici júna. Zúčastnilo sa na ňom 2212 oprávnených voličov v Nemecku.



Diskusia o potrebe investovať viac do obrany sa zintenzívnila po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 a po nástupe Donalda Trumpa do funkcie amerického prezidenta v januári tohto roka. Trump opakovane dal najavo, že USA už nie sú ochotné byť hlavným garantom bezpečnosti v Európe, a vyzýva európskych spojencov, aby do obrany investovali päť percent HDP ročne.



Zo všetkých členov Aliancie je k tomuto cieľu najbližšie Poľsko, ktoré chce dať tento rok na svoju obranu 4,7 percenta HDP. Nemecko dáva na obranu momentálne 2,1 percenta HDP, Slovensko dve percentá.