Prieskum: Zelení majú najväčšiu zodpovednosť za napätie v koalícii

Berlín 26. augusta (TASR) - Strana Zelených má najväčšiu zodpovednosť za súčasné napätie v nemeckej vládnej koalícii, ktorú s nimi tvoria sociálni demokrati (SPD) a liberáli (FDP). Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky inštitútu YouGov pre agentúru DPA. Jeho výsledky DPA zverejnila v sobotu, informuje TASR.



Stranu ministra hospodárstva a ochrany klímy Roberta Habecka a ministerky zahraničných vecí Annaleny Baerbockovej považuje 40 percent opýtaných za najpravdepodobnejší dôvod problémov vo vláde. FDP ministra financií Christian Lindnera pripisujú 23-percentný podiel viny, zatiaľ čo len 10 percent patrí SPD kancelára Olafa Scholza.



Podklady pre prieskum získal inštitút YouGov v stredu a štvrtok. Takmer 1300 Nemcov odpovedalo na otázku: Kto je najviac zodpovedný za napätie v koalícii?



Koaličné rozpory sa na verejnosti prejavili najmä pri návrhu kontroverzného zákona o vykurovaní, ktorý má obmedziť produkciu uhlíka v Nemecku do roku 2045. Ďalšou spornou témou sú dotácie pre chudobné deti, ktoré navrhla ministerka pre rodinu Lisa Pausová (Zelení) a návrh daňových úľav.



Koaličná dohoda by sa mala dosiahnuť na zasadnutí kabinetu v utorok v Mesebergu pri Berlíne. Kancelár Scholz vyzval koaličných partnerov na väčšiu disciplínu, aby svoje rozpory nezväčšovali predčasným informovaním verejnosti.