Zelení sú najsilnejšou nemeckou stranou, z 1. miesta vytlačili CDU

Berlín 20. apríla (TASR) – Najsilnejšou politickou stranou v Nemecku sa podľa aktuálneho prieskumu verejnej mienky Trendbarometer pre televíziu RTL stali Zelení – získali až 28 percent hlasov voličov. Únia CDU/CSU, ktorá doteraz v prieskumoch viedla, stratila oproti minulému týždňu až sedem percentuálnych bodov a jej podpora klesla na 21 percent.



Výrazné zmeny v preferenciách voličov spôsobili podľa agentúry DPA tohtotýždňové nominácie na post nemeckého kancelára, ktoré ohlásili Zelení a taktiež konzervatívna Únia CDU/CSU.



Takmer dve tretiny nemeckých občanov sú presvedčené, že šance únie v septembrových parlamentných voľbách sa nomináciou Armina Lascheta zhoršili. Väčšina opýtaných (74 percent) si navyše nemyslí, že sa nepriaznivé vyhliadky pre Lascheta a strany Únie do dňa volieb, ktorý pripadá na 26. septembra, výrazne zlepšia.



Väčšina občanov Nemecka negatívne hodnotí i spôsob, akým sa Laschet stal kandidátom Únie na post kancelára. Za lepší spôsob by 66 percent opýtaných považovalo proces, na ktorom by sa zúčastňovala aj CSU.



To, že v tejto záležitosti rozhodovalo len predsedníctvo CDU, hodnotí za správne 26 percent respondentov.



Za dobré rozhodnutie považuje kandidatúru spolupredsedníčky Zelených Annaleny Baerbockovej 54 percent Nemcov. Naopak, Roberta Habecka by uprednostnilo 23 percent ľudí. Spomedzi prívržencov Zelených privítalo nomináciu Baerbockovej 79 percent účastníkov prieskumu.



Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) prišla v novom prieskume o dva percentuálne body a dosiahla zisk 13 percent hlasov. O dve percentá si naopak prilepšila liberálna Slobodná demokratická strana (FDP), ktorá tak získala 12 percent. Podpora strany Ľavica (Die Linke) stúpla o jeden percentuálny bod na sedem percent. Nezmenenú podporu (11 percent) zaznamenala krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD). Zvyšných osem percent respondentov sa vyslovilo za iné politické strany.



V predchádzajúcich parlamentných voľbách v roku 2017 zvíťazili CDU/CSU s 32,9 percentami hlasov a Zelení skončili na šiestom mieste s 8,9 percentami.