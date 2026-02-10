< sekcia Zahraničie
Prieskum: Ženy v Nemecku len zriedka nahlasujú sexuálne napadnutie
Autor TASR
Berlín 10. februára (TASR) - V nemeckých oficiálnych policajných štatistikách prípadov sexuálneho napadnutia žien je len zlomok ich skutočného počtu. Vyplýva to z rozsiahlej štúdie zverejnenej v utorok, ktorú si objednala spolková vláda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
V rámci prieskumu o bezpečnosti v každodennom živote bolo v období od júla 2023 do januára 2025 oslovených celkovo 15.479 ľudí vo veku od 16 do 85 rokov.
Cieľom štúdie je pomôcť objasniť skutočný rozsah kriminality vrátane trestných činov, ktoré nie sú nahlasované polícii z dôvodu hanby alebo nedôvery, a preto nie sú zahrnuté v oficiálnych štatistikách.
Údaje ukazujú, že aj keď sú ženy výrazne častejšie obeťami sexuálnych napadnutí, polícii ich nahlásia podstatne menej často ako muži.
Z výsledkov štúdie tiež vyplýva, že počas uplynulých piatich rokov sa stalo obeťou znásilnenia alebo iných sexuálnych činov bez súhlasu približne 1,5 percenta žien a 0,2 percenta mužov. Len 3 percentá napadnutých žien však uviedli, že to nahlásili polícii - v porovnaní so 14,5 percentami mužov. Odborníci však upozornili, že miera nahlasovania u mužov podlieha nepresnostiam merania v dôsledku nízkeho počtu prípadov.
V štúdii tiež zistili, že významný podiel sexuálnych deliktov proti mužom páchajú muži.
Zatiaľ čo 98,2 percent páchateľov sexuálnych útokov na ženách tvoria muži, 33,7 percent sexuálnych útokov na mužoch páchajú takisto muži.
