Prieskum: Zjednotená poľská opozícia by vo voľbách zvíťazila

Varšava 26. mája (TASR) - Poľské opozičné strany majú šancu zvíťaziť v parlamentných voľbách v roku 2023, ak spoja svoje sily proti vládnucej pravicovej koalícii. Vyplýva to z najnovších prieskumov, ktoré boli vo štvrtok zverejnené v poľskom denníku Super Express.



Prvý prieskum ukázal, že päť strán demokratickej opozície by v parlamentných voľbách pri spoločnom postupe získalo dovedna 49,79 percent hlasov, zatiaľ čo strany vládnej koalície by podporilo iba 36,53 percent voličov. TASR informáciu prevzala z agentúry PAP.



Takýto volebný výsledok by sa však dal očakávať len v prípade, že by do volieb išli spoločne opozičná Občianska koalícia (KO), Ľavica, Poľská ľudová strana (PSL), Dohoda (Porozumienie) a Poľsko 2050.



Ak by sa im takto zjednotiť nepodarilo, v budúcoročných voľbách by zrejme opäť zvíťazila vládnuca aliancia Zjednotená pravica, ktorej dominuje národno-konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS), vyplýva z prieskumu.



AK by jednotlivé opozičné strany kandidovali samostatne, Zjednotená pravica by vo voľbách získala niečo vyše 35 percent hlasov, zatiaľ čo najsilnejšie opozičné zoskupenie Občianska koalícia približne 25 percent. Jedna z pätice strán demokratickej opozície - PSL - by sa v takomto prípade do parlamentu ani nedostala, rovnako ako populistické protisystémové hnutie Kukiz'15, vyplýva z druhého prieskumu zverejneného denníkom Super Express.



Oba prieskumy boli vykonané 24. a 25. mája na vzorke 1062 dospelých respondentov, píše agentúra PAP.