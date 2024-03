Prieskum: Zmenu vlády si želá 55 percent Maďarov

Budapešť 13. marca (TASR) - Podiel Maďarov, ktorí si myslia, že sa veci v krajine vyvíjajú zlým smerom, sa v marci priblížil k dvom tretinám, pričom 55 percent uviedlo, že si želá zmenu vlády. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu Medián zverejnených v stredu, ktorú si objednal týždenník Heti Világgazdaság, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Popularita strán vládneho bloku Fidesz-KDNP síce v kategórii celej populácie neklesla, no pre nárast politickej aktivity v sledovanom období klesla v kategórii "rozhodnutých" voličov z 53 na 46 percent.



Podľa Mediánu to môže súvisieť s amnestiou v pedofilnej kauze, ktorá stála Katalin Novákovú post hlavy štátu. O kauze počulo 97 percent respondentov a až dve tretiny opýtaných uviedli, že za zodpovedného za kauzu považujú premiéra Viktora Orbána. Dokonca aj medzi voličmi vládnej strany zastáva tento postoj každý piaty.



Meno nového prezidenta Tamása Sulyoka týždeň po jeho zvolení poznalo iba 36 percent Maďarov.



Podstatne známejší je Péter Magyar, bývalý manžel exministerky spravodlivosti Judit Vargovej, ktorý na protest proti praktikám vlády odstúpil z viacerých funkcií v štátnych podnikoch a ktorý naznačil snahy o vytvorenie politickej strany. Podľa Mediánu by jeho strana v prípadných parlamentných voľbách získala 13 percent voličov, ktorí ho poznajú.