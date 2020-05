Prieskum:Briti majú obavy vyjsť z domu aj v prípade zrušenia obmedzení

Londýn 1. mája (TASR) - Mnohí Briti by sa cítili nepríjemne, keby mali opustiť svoje domovy, aj keď by vláda nariadila odvolanie prísnych obmedzení za mesiac. Vyplýva to z piatkových výsledkov prieskumu, o ktorých informovala agentúra Reuters.



V Spojenom kráľovstve vyhlásili obmedzenia pohybu 23. marca. Tento štvrtok premiér Boris Johnson vyhlásil, že krajina už prekonala vrchol pandémie, a prisľúbil, že plán možného postupného zmierňovania opatrení a návratu k normálnemu životu predstaví budúci týždeň.



Prieskum inštitútu Ipsos Mori ukázal, že viac ako 60 percent Britov by sa cítilo nepríjemne, keby sa mali vrátiť do barov a reštaurácií, využívať verejnú dopravu alebo ísť na veľké zhromaždenie ľudí, akými sú športové podujatia.



Viac než 40 percent respondentov by sa stále zdráhalo chodiť do obchodov alebo poslať svoje deti späť do školy. Vyše 30 percent opýtaných by malo obavy vrátiť sa do práce alebo stretnúť sa s priateľmi.



Prieskum ukázal, že drvivá väčšina Britov dodržiava vyhlásené opatrenia nie preto, že im to nariadila vláda, ale preto, že sa nechcú nakaziť novým koronavírusom alebo ho prenášať.