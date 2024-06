Prieskum:Britskí labouristi mieria k historickému víťazstvu vo voľbách

Londýn 3. júna (TASR) - Britská Labouristická strana mieri k svojmu historicky najväčšiemu víťazstvu v parlamentných voľbách. Vyplýva to z prieskumu agentúry YouGov, podľa ktorého by labouristi v júlových voľbách zvíťazili s väčším náskokom ako v roku 1997 pod vedením expremiéra Tonyho Blaira. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



Opozičná Labouristická strana v súčasnosti vedená Keirom Starmerom by podľa prieskumu získala v 650-člennej dolnej snemovni parlamentu 422 kresiel.



Vládna Konzervatívna strana naopak smeruje k najväčšej porážke za uplynulé storočie – v britskej Dolnej snemovni by si zabezpečila iba 140 kresiel, vyplýva z prieskumu uskutočneného na vzorke viac než 58.000 ľudí. Podľa agentúry YouGov by šlo o najväčší kolaps konzervatívcov vo voľbách od roku 1906.



Parlamentné voľby v Británii sa budú konať 4. júla. Prieskum ukázal, že niektorí vysokopostavení členovia Konzervatívnej strany - vrátane ministra obrany Granta Shappsa či ministra financií Jeremyho Hunta - by o svoje kreslá v dolnej snemovni prišli.