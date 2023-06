Prieskum:Dve tretiny Američanov súhlasia s vojenskou podporou Ukrajiny

Washington 28. júna (TASR) - Takmer dve tretiny amerických občanov (65 percent) podporujú dodávky zbraní Ukrajine v boji proti Rusku, čo predstavuje nárast až o 19 percentuálnych bodov oproti máju. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu agentúry Reuters a Ipsosu, ktorý zverejnili v stredu, informuje TASR.



Celkovo 76 percent opýtaných Američanov si myslí, že pomoc Ukrajine je signálom pre súperiace mocnosti, že USA sú ochotné a schopné brániť svojich spojencov a záujmy.



Z najnovšieho prieskumu vyplýva, že s vyzbrojovaním Ukrajiny súhlasí až 81 percent stúpencov Demokratickej strany. U nezávislých respondentov je to 57 percent a u prívržencov republikánov 56 percent.



Ďalšie zistenia Reuters a Ipsosu naznačujú, že viac než dve tretiny amerických voličov v budúcoročných prezidentských voľbách pravdepodobne uprednostnia takého kandidáta, ktorý bude pokračovať vo vojenskej podpore Ukrajiny a v angažovanosti Spojených štátov v Severoatlantickej aliancii.



Dvojdňový online prieskum na celonárodnej úrovni sa uskutočnil len pár dní po tom, ako sa šéf žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin vzbúril proti ruskému vojenskému vedeniu. V prieskume odpovedalo 1004 dospelých ľudí, vrátane 400 prívržencov demokratov a 383 stúpencov Republikánskej strany. Mieru presnosti prieskumníci stanovili na štyri percentuálne body v oboch smeroch.



"Rozhodne to posilňuje rozhodnutie (amerického prezidenta) Joea Bidena naplno pokračovať v tejto politike," komentoval výsledky prieskumu bývalý americký veľvyslanec na Ukrajine William Taylor. Podľa neho si z toho iste vezmú príklad aj republikáni v Snemovni reprezentantov a Senáte Kongresu USA. Niektorí pravicoví republikánski politici sa totiž postavili proti pokračovaniu vojenskej podpory Spojených štátov Ukrajine.



Bidenova administratíva doposiaľ schválila 41 balíkov vojenskej pomoci v hodnote viac ako 40 miliárd dolárov od augusta 2021.