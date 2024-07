Prieskum:Každý ôsmy Brit sa ešte nerozhodol koho bude vo štvrtok voliť

Londýn 2. júla (TASR) - Približne každý ôsmy Brit sa stále nerozhodol, komu dá vo štvrtok svoj hlas v predčasných voľbách do Dolnej snemovne parlamentu. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti YouGov, na ktorý sa v utorkovom článku odvolal denník The Guardian.



Výskumníci zistili, že zhruba 12 percent britského elektorátu sú nerozhodnutí voliči. Do prieskumu sa ich zapojilo 641 a ich vekový profil zhruba zodpovedá rozdeleniu v celej spoločnosti.



Je však oveľa pravdepodobnejšie, že nerozhodnuté sú ženy; osoby, ktoré v referende hlasovali za vystúpenie Británie z EÚ; a ľudia, čo v posledných parlamentných voľbách v roku 2019 volili Konzervatívnu stranu.



Pri otázke, ktorej z piatich hlavných strán kandidujúcich v Anglicku by dali svoj hlas, sa ukázali rozdiely v miere nerozhodnosti.



Labouristov a konzervatívcov by volil rovnaký počet nerozhodnutých voličov - deväť percent. Päť percent by zahlasovalo za liberálnych demokratov, štyri percentá za Zelených a tri za Reformnú stranu. Štvrtina zo 641 nerozhodnutých uviedla, že pravdepodobne voliť vôbec nepôjde.



"Z celkovej vzorky tak zostáva 45 percent ľudí, ktorí sú "skutočne nerozhodnutí" a ktorí nám povedali, že je pravdepodobné, že budú vo voľbách hlasovať, ale ani týždeň pred voľbami sa nechcú zaviazať k žiadnej strane," vysvetlil riaditeľ politického výskumu z YouGov Adam McDonnell s tým, že to predstavuje približne šesť percent celej populácie.



Labouristi by mali podľa prieskumov verejnej mienky získať približne 428 zo 650 kresiel, čo by strane v Dolnej snemovni zaistilo výraznú väčšinu.



Očakáva sa, že konzervatívci budú mať 127 kresiel v porovnaní s 365 mandátmi získanými v posledných voľbách.



Liberálni demokrati by si mohli polepšiť až o 39 poslancov - z 11 na 50.



Reformná strana pravdepodobne nezíska viac ako dve kreslá, hoci jej pripisujú zisk až 16 percent hlasov voličov.