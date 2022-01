Prieskum:Korupciu v Maďarsku nepovažujú za problém ani voliči opozície

Budapešť 18. januára (TASR) - Korupciu v Maďarsku nepovažujú za vážny problém voliči vládneho Fideszu ani opozície. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Republikon, ktoré boli zverejnené v utorok.



Korupčné praktiky považuje za najvážnejší problém krajiny iba 17 percent voličov opozičného zoskupenia V jednote za Maďarsko. V tábore voličov vládneho bloku Fidesz-KDNP je pomer respondentov s takýmto názorom len dvojpercentný.



V prípade voličov opozičného tábora je korupcia iba tretím najčastejšie uvádzaným problémom, ktorý nasleduje až po problémoch s obživou a nízkymi mzdami. Na štvrtom mieste figuruje stav demokracie, po ktorom nasledujú problémy v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a ochrany životného prostredia.



V prípade priaznivcov vládneho bloku väčšina respondentov súhlasila aspoň s tým, že je potrebné vyvodiť zodpovednosť voči podnikateľom, ktorí sa v uplynulých rokoch zamotali do korupčných káuz, vyplýva z prieskumu zverejneného na webovej stránke republikon.hu.



Tábor nerozhodnutých voličov sa v názore na problém korupcie viac zhoduje s vnímaním stúpencov opozície. Ani v tejto skupine však nepanuje zhoda v tom, že by korupcia charakterizovala súčasnú vládu Fideszu viac než vlády predošlé. Oba tábory v prieskume vyjadrili neutrálny postoj k tvrdeniu, že by Fidesz-KDNP výsledkami svojho vládnutia vyvažoval korupciu v krajine.



Zoskupenie V jednote za Maďarsko tvoria Demokratická koalícia (DK), Maďarská socialistická strana (MSZP), Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum. Ich lídri sa vlani dohodli na výbere spoločného kandidáta formou primárok pre každý zo 106 jednomandátových volebných obvodov, ako aj na rovnakom postupe pri výbere opozičného kandidáta na post predsedu vlády do parlamentných volieb 2022, ktorým sa stal Péter Márki-Zay, primátor mesta Hódmezővásárhely.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)