Prieskum:Mladí Nemci na TikToku majú iné názory na zahraničnú politiku

Berlín 20. januára (TASR) - Mladí ľudia v Nemecku majú častokrát odlišné názory na zahraničnú politiku v porovnaní s celkovou populáciou. Prejavuje sa to najmä u mládeže, ktorá používa čínsku sociálnu sieť TikTok. Vyplýva to z prieskumu Allensbach Institute na vzorke takmer 2100 respondentov pre Nadáciu Friedricha Naumanna (FNF), informuje TASR podľa agentúry DPA.



Z prieskumu vyplýva, že 67 percent respondentov vo veku od 16 do 29 rokov súhlasí s tvrdením, že Čína je diktatúrou. Pri užívateľoch TikToku ich počet klesá na 62 percent. Vo všeobecnosti považuje Čínu za diktatúru 81 percent Nemcov.



Podobný trend sa ukazuje aj pri hodnotení ruskej invázie na Ukrajinu. Zatiaľ čo 70 percent mladých ľudí súhlasilo s názorom, že "Rusko vedie nezákonnú agresívnu vojnu proti Ukrajine", v celkovej populácii to bolo 78 percent. S výrokom súhlasí iba 66 percent používateľov TikToku.



Vplyv sociálnej siete sa prejavuje aj mimo zahraničnej politiky. Prieskum zistil, že 25 percent opýtaných sa domnieva, že pandémia koronavírusu bola vytvorená zámerne na upevnenie kontroly nad populáciou. Toto presvedčenie je u užívateľov TikToku takmer dvojnásobné a súhlas s týmto výrokom vyjadrilo až 44 percent z nich.



"Mladí ľudia sú výrazne otvorenejší voči dezinformáciám a TikTok v tom zohráva kľúčovú úlohu. Nesmieme dovoliť, aby sa čínske a ruské dezinformácie medzi nami ďalej šírili," komentovala výsledky štúdie podpredsedníčka FNF Sabine Leutheuserová-Schnarrenbergerová.



DPA pripomína, že viacero štátov obviňuje Peking zo zneužívania siete TikTok (jej vlastníkom je čínska spoločnosť ByteDance) na šírenie dezinformácií a špehovanie používateľov.



Pre tieto obavy Kongres Spojených štátov schválil zákon, ktorým firme ByteDance nariadil predať TikTok. K odpredaju sociálnej siete zatiaľ nedošlo a TikTok preto od nedele v USA nie je dostupný. Nadchádzajúci prezident Donald Trump už avizoval, že uplatní výnimku, ktorá umožňuje oddialiť zákaz sociálnej siete o 90 dní.