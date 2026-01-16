< sekcia Zahraničie
Prieskumná jednotka nemeckého Bundeswehru mieri do Grónska
Autor TASR
Berlín 16. januára (TASR) - Prieskumná jednotka nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr) má v piatok večer doraziť do Grónska s úlohou posúdiť možnosť vojenských cvičení na tomto arktickom ostrove. Ide o to, či môže byť Arktída bezpečnou oblasťou a do akej miery môže k tomu prispieť Nemecko spolu so svojimi partnermi v NATO, spresnil v Berlíne pre agentúru DPA hovorca nemeckého ministerstva obrany, informuje TASR.
Ako jednu z možností menoval nasadenie námorných hliadkových lietadiel P-8 Poseidon, ktoré patria nemeckému námorníctvu. „Na kontrolu morského priestoru je možné tiež nasadenie fregát alebo iných námorných jednotiek. Teoreticky aj nasadenie stíhačiek Eurofighter,“ uviedol hovorca.
Prieskumnú misiu vedie Dánsko, ktorému patrí tento ostrov z veľkej časti pokrytý ľadom. Do misie sa zapojilo niekoľko európskych spojencov NATO - medzi nimi napríklad Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Nórsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko. Nemecko je zastúpené armádnymi logistikmi a expertmi z rôznych oblastí - celkovo 15 mužmi a ženami. Prvé rozhovory s partnermi absolvovali počas medzizastávky v Dánsku a následne majú posúdiť podmienky priamo v Grónsku.
Americký prezident Donald Trump viackrát zopakoval, že Spojené štáty chcú získať tento strategicky významný ostrov, s čím európski partneri v NATO rozhodne nesúhlasia, pripomenula DPA.
Na základe výsledkov nedávneho prieskumu verejnej mienky Politbarometer, ktorý uskutočnila televízna stanica ZDF a o ktorom v piatok informovala DPA, absolútna väčšina Nemcov sa domnieva, že politika amerického prezidenta ohrozuje ďalšiu existenciu NATO. Takýto názor zastáva 78 percent opýtaných, pričom 18 percent s ním nesúhlasí.
