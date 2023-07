Prieskum: Chcú Nemci stálu vojenskú prítomnosť Bundeswehru v Litve?

Berlín 6. júla (TASR) - Približne polovica nemeckej populácie podporuje stálu vojenskú prítomnosť Nemecka v Litve. Vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky zverejnili krátko pred júlovým summitom Severoatlantickej aliancie (NATO) v litovskej metropole Vilnius. TASR správu vo štvrtok prevzala z agentúry DPA.



Prieskum uskutočnil inštitút YouGov v mene DPA. Jeho výsledky preukázali, že 49 percent opýtaných podporuje nasadenie 4000 vojakov Bundeswehru na obranu východného krídla NATO v tejto pobaltskej republike.



Približne jedna tretina (31 percent respondentov) plán nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa odmieta, kým 20 percent odpovedalo "neviem" alebo sa k otázke nevyjadrilo.



Podpora stálej vojenskej prítomnosti v Litve je najvyššia (až 68 percent) medzi stúpencami nemeckých Zelených. Nasleduje 56 percent podporovateľov sociálnych demokratov spolkového kancelára Olafa Scholza.



Naopak najnižšiu podporu má tento plán medzi prívržencami krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD); z nich sa proti nemu vyslovilo až 60 percent.



Približne 53 percent opýtaných sa vyslovilo za to, aby vojaci nemeckého Bundeswehru pomohli Litve v prípade, ak by ju napadlo Rusko.



Doposiaľ mal Bundeswehr v Litve len malú veliteľskú prítomnosť. Väčší počet vojakov pripravených na nasadenie bolo na území Nemecka, spresňuje DPA.



Na najnovšom prieskume, ktorý sa uskutočnil v priebehu minulého týždňa, sa zúčastnilo viac než 2100 ľudí.