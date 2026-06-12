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Prieskum:Polovica Slovákov reaguje na zdražovanie pri letnej dovolenke
Najpopulárnejšia podľa prieskumu zostáva európska zahraničná dovolenka (takmer 41 %), nasledovaná dovolenkovaním na Slovensku (takmer 23 %).
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Približne polovica Slovákov jednoznačne reaguje na zdražovanie pri plánovaní letnej dovolenky - 23 % hovorí, že pôjde na kratšiu dovolenku či do bližšej destinácie a 26 % si vybralo lacnejšie miesto oddychu. Iba 26 % opýtaných uvádza, že zdražovanie ich plány nijako nezmenilo. Najodolnejší voči zdražovaniu sú Bratislavčania, kde viac ako tretina (35 %) hovorí, že ich dovolenkové plány sa nijako nemenia. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti XTB realizovaného na vzorke 1050 respondentov v máji 2026 prostredníctvom agentúry Ipsos. O prieskume informoval v piatok na tlačovej konferencii analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš.
„Tretina opýtaných počíta tento rok na dovolenke s vyššími výdavkami, o niečo menej (30,5 %) si myslí, že minie približne rovnako, a len necelých 13 % chce výdavky znížiť. Najmenej tých, ktorí neplánujú dovolenku, je v Bratislave (11 %). Na opačnej strane je Trnavský kraj, kde až 25 % respondentov nemá v plánoch toto leto žiadne cestovanie,“ priblížil Greguš. Neslovenské dovolenkové destinácie sú pritom u nich na podobnej úrovni ako slovenský priemer, no ľudia z tohto kraja výrazne menej preferujú domácu dovolenku.
Najpopulárnejšia podľa prieskumu zostáva európska zahraničná dovolenka (takmer 41 %), nasledovaná dovolenkovaním na Slovensku (takmer 23 %). Do Ameriky či Afriky smeruje 6 % a do Ázie 3 % opýtaných. Takmer desatina sa ešte nerozhodla a ostatní nikam cestovať neplánujú.
Platba kartou na mieste podľa výsledkov prieskumu dominuje (takmer 60 % celkovo). Zvyšok si radšej mení peniaze vopred v banke (22 %) alebo vyberá hotovosť z bankomatov na mieste (takmer 13 %), čo sa môže ukázať pri vysokých poplatkoch za výber ako drahá možnosť. Väčšina Slovákov (60 %) pri výbere dovolenky nezohľadňuje infláciu ani vývoj výmenného kurzu v cieľovej krajine.
Analytik doplnil, že tohtoročná letná sezóna sa odohráva na pozadí bezprecedentných udalostí na Blízkom východe, najmä eskalácie napätia s Iránom a uzavretia strategických obchodných trás, akou je Hormuzský prieliv. „Tieto faktory radikálne ovplyvňujú globálne energetické trhy a následne aj peňaženky slovenských turistov smerujúcich na letnú dovolenku. Zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch sme v súvislosti s dovolenkami riešili primárne infláciu v turistických centrách a kurzové výkyvy voči euru, leto 2026 sa jednoznačne nesie v znamení skokového zdražovania a volatility cien benzínu, nafty aj leteckého paliva,“ dodal Greguš.
„Tretina opýtaných počíta tento rok na dovolenke s vyššími výdavkami, o niečo menej (30,5 %) si myslí, že minie približne rovnako, a len necelých 13 % chce výdavky znížiť. Najmenej tých, ktorí neplánujú dovolenku, je v Bratislave (11 %). Na opačnej strane je Trnavský kraj, kde až 25 % respondentov nemá v plánoch toto leto žiadne cestovanie,“ priblížil Greguš. Neslovenské dovolenkové destinácie sú pritom u nich na podobnej úrovni ako slovenský priemer, no ľudia z tohto kraja výrazne menej preferujú domácu dovolenku.
Najpopulárnejšia podľa prieskumu zostáva európska zahraničná dovolenka (takmer 41 %), nasledovaná dovolenkovaním na Slovensku (takmer 23 %). Do Ameriky či Afriky smeruje 6 % a do Ázie 3 % opýtaných. Takmer desatina sa ešte nerozhodla a ostatní nikam cestovať neplánujú.
Platba kartou na mieste podľa výsledkov prieskumu dominuje (takmer 60 % celkovo). Zvyšok si radšej mení peniaze vopred v banke (22 %) alebo vyberá hotovosť z bankomatov na mieste (takmer 13 %), čo sa môže ukázať pri vysokých poplatkoch za výber ako drahá možnosť. Väčšina Slovákov (60 %) pri výbere dovolenky nezohľadňuje infláciu ani vývoj výmenného kurzu v cieľovej krajine.
Analytik doplnil, že tohtoročná letná sezóna sa odohráva na pozadí bezprecedentných udalostí na Blízkom východe, najmä eskalácie napätia s Iránom a uzavretia strategických obchodných trás, akou je Hormuzský prieliv. „Tieto faktory radikálne ovplyvňujú globálne energetické trhy a následne aj peňaženky slovenských turistov smerujúcich na letnú dovolenku. Zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch sme v súvislosti s dovolenkami riešili primárne infláciu v turistických centrách a kurzové výkyvy voči euru, leto 2026 sa jednoznačne nesie v znamení skokového zdražovania a volatility cien benzínu, nafty aj leteckého paliva,“ dodal Greguš.