Prieskum:Polovica Ukrajincov je skeptická voči snahe Trumpa o prímerie

Kyjev 1. apríla (TASR) - Viac ako 50 percent Ukrajincov kritizuje mierové snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa a obáva sa, že pravdepodobne povedú k čiastočne alebo k úplne nespravodlivému ukončeniu vojny s Ruskom. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky vykonaného Kyjevským medzinárodným sociologickým inštitútom (KIIS), informuje TASR podľa agentúry Reuters.



KIIS oslovil 1326 ľudí na Ukrajinou kontrolovanom území v období od 12. do 22. marca. Podľa inštitútu 32 percent očakáva "skôr nespravodlivý mier, hoci so splnením niektorých požiadaviek Ukrajiny". Až 22 percent očakáva "úplne nespravodlivý mier".



Iba tri percentá respondentov vyjadrilo presvedčenie, že Trumpova snaha môže zaručiť spravodlivý mier. Približne 15 percent očakáva "skôr spravodlivý mier, hoci s určitými ústupkami Rusku".



Dodatočne si až 67 percent Ukrajincov myslí, že USA začínajú byť unavené z Ukrajiny a snažia sa na ňu pritlačiť, aby prijala ústupky, uviedol KIIS.



Údaje naznačujú, že Ukrajinci sú v súvislosti s Trumpovým mierovým úsilím od jeho opätovného nástupu do funkcie v januári menej optimistickí. V porovnaní s decembrovým prieskumom len približne 30 percent Ukrajincov v tom čase očakávalo nejakú verziu nespravodlivého mieru.



"Aj pred rokom 2025 panovalo isté sklamanie z krokov Spojených štátov na Ukrajine a Trumpova administratíva len upevnila tento nesúhlas s USA," uviedol výkonný riaditeľ KIIS Anton Hruščovskij.



Trump prisľúbil rýchle ukončenie už viac ako tri roky trvajúcej vojny, ale viackrát sa postavil na stranu Moskvy, pripomína Reuters. Kyjev v jednom momente obvinil z rozpútania vojny a dočasne tiež pozastavil vojenskú pomoc a výmenu spravodajských informácií s Ukrajinou.