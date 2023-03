Prieskum:Skoro polovica Poliakov chce,aby Poľsko bojkotovalo olympiádu

Varšava 19. marca (TASR) - Až 47 percent Poliakov je toho názoru, že krajina by mala bojkotovať budúcoročné letné olympijské hry v Paríži v prípade, že na nich bude umožnená účasť ruským i bieloruským športovcom, ukázal najnovší prieskum. TASR informuje na základe správy agentúry PAP.



"Poľsko by sa nemalo zúčastniť na olympiáde v Paríži v roku 2024, malo by podujatie bojkotovať," uviedlo 47 percent respondentov v prieskume agentúry Social Changes, ktorého výsledky zverejnili v nedeľu, na otázku, čo má Poľsko urobiť, ak budú na olympiáde štartovať a ruskí a bieloruskí športovci.



Ďalších 38 percent respondentov sa vyjadrilo, že Poľsko by sa na budúcoročnej olympiáde malo zúčastniť, kým 15 percent uviedlo, že Poľsko by malo svojim športovcom umožniť súťažiť pod neutrálnou vlajkou.



Prieskum sa uskutočnil v čase od 10. do 13. marca na vzorke 1050 respondentov.



Po ruskej vojenskej invázii na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára 2022, bola ruským a bieloruským športovcom zakázaná účasť na množstve podujatí, pripomína PAP. Od začiatku vojny na Ukrajine prišlo o život 244 ukrajinských športovcov.



Koncom januára tohto roka Medzinárodný olympijský výbor (MOV) uviedol, že skúma možnosti, ako zahrnúť Rusov a Bielorusov do olympiády ako jej neutrálnych účastníkov, čo by znamenalo, že by súťažili pod olympijskou vlajkou - avšak len tí, čo nepodporujú ruského prezidenta Vladimira Putina.



Vlády 34 krajín sveta vrátane Poľska požadujú, aby MOV toto rozhodnutie prehodnotil.