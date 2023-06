PRIESKUM:Tretina mužov v Nemecku berie násilie na ženách za prijateľné

Frankfurt nad Mohanom 11. júna (TASR) — Viac než tretina mužov v Nemecku považuje násilie páchané na ženách za "prijateľné". Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktoré v pondelok zverejnia médiá skupiny Funke. Aktivisti za rodovú rovnosť ich označili v nedeľu za "šokujúce", uviedla agentúra DPA.



Celkovo 33 percent mužov vo veku od 18 do 35 rokov označilo za "prijateľné", keď im príležitostne počas hádky s partnerkou "uletí ruka". Tridsaťštyri percent respondentov sa priznalo, že sa v minulosti správali k ženám násilne.



Päťdesiatdva percent mužov podľa prieskumu vidí svoju úlohu vo vzťahu v zarábaní peňazí, aby sa ich partnerka mohla v prvom rade starať o domácnosť.



Necelá polovica respondentov (48 percent) tiež vyjadrila odpor voči prejavom homosexuality na verejnosti, pričom uviedli, že ich to "rozrušuje".



Celoštátny prieskum sa uskutočnil on-line od 9. do 21. Marca na vzorke 1000 mužov a 1000 žien vo veku 18 - 35 rokov. Objednala si ho humanitárna organizácia Plan International Germany.



"Tradičné rodové roly sú v mysliach ľudí stále hlboko zakorenené," uviedla hovorkyňa organizácie Plan International Germany Alexandra Tschacherová.



Výsledky prieskumu sú "šokujúce", uviedol Karsten Kassner zo zoskupenia Bundesforum Männer (Spolkové fórum mužov), ktoré zastrešuje 38 organizácií zasadzujúcich sa za rodovú rovnosť. "Problematické je, že tretina opýtaných mužov bagatelizuje fyzické násilie páchané na ženách. To sa musí urýchlene zmeniť," povedal Kassner.



Z údajov Spolkovej polície vyplýva, že v roku 2021 bolo obeťami násilia zo strany vlastných partnerov viac než 115.000 žien – teda 13 žien každú hodinu. V tom istom roku 2021 prišlo rukou súčasného alebo bývalého partnera o život 369 žien.



Nemecký minister spravodlivosti Marco Buschmann minulý rok povedal, že bude presadzovať zmeny zákonov zamerané na zavedenie prísnejších trestov za násilie páchané na ženách.



"Rodovo podmienené násilie musí byť nazvané pravým menom a príslušne potrestané," vyhlásil v tom čase Buschmann.