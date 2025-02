Prieskum: Tri najpopulárnejšie nemecké strany mierne stratili podporu

Berlín 8. februára (TASR) - Podľa prieskumu verejnej mienky dva týždne pred celoštátnymi voľbami v Nemecku podporu mierne strácajú tri doteraz najpopulárnejšie strany. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



V prieskume inštitútu INSA pre denník Bild stratili v porovnaní s predchádzajúcim týždňom jeden percentuálny bod konzervatívna aliancia CDU/CSU, krajne pravicová Alternatíva za Nemecko (AfD) a sociálni demokrati kancelára Olafa Scholza (SPD).



Jednoznačne vedie blok CDU/CSU s 29 percentami, nasleduje AfD s 21 percentami, SPD so 16 percentami a Zelení s 12 percentami zostávajú na štvrtom mieste.



Strana Ľavica o jeden percentuálny bod prekročila kvórum päť percent (hranica na vstup do parlamentu), čo naznačuje, že jej poslanci z parlamentu nevypadnú. Na úrovni šesť percent je aj ľavicovo populistická Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW). Liberáli z FDP sa po odchode z vládnej koalície v novembri pohybujú na úrovni štyri percentá, čo na vstup do parlamentu nestačí.



Ostatné strany stúpli o dva percentuálne body a spolu by ich volilo sedem percent voličov.



Prieskum sa uskutočnil od 3. do 7. februára na vzorke 1204 ľudí. V súčasnom Bundestagu má SPD 207 kresiel, CDU/CSU 196, Aliancia 90/Zelení 117, FDP 90, AfD 76, Ľavica 28, BSW 10 a nezaradení 9 majú kresiel.