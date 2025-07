Prieskum:Trumpovu imigračnú politiku už neschvaľuje väčšina Američanov

Washington 20. júla (TASR) - Medzi Američanmi klesá podpora tvrdých opatrení prezidenta Donalda Trumpa proti nelegálnej migrácii. Ukazujú to najnovšie prieskumy verejnej mienky, ktoré stanice CNN a CBS News zverejnili v nedeľu - presne šesť mesiacov od inaugurácie republikánskeho prezidenta, píše TASR.



Trump v minuloročných prezidentských voľbách zvíťazil čiastočne vďaka sľubom, že spustí historické deportácie. Svojich priaznivcov burcoval prehnanými tvrdeniami o masovom násilí páchanom migrantmi bez dokladov, ktorých označil napríklad za „divochov“, pripomenula agentúra AFP.



Jeho imigračná politika mala v začiatkoch druhého funkčného obdobia väčšinovú podporu; to však dnes už neplatí. V súčasnosti ju podľa prieskumov schvaľuje 49 percent opýtaných Američanov, zvyšok s ňou nesúhlasí. Pritom v júni mala podporu 54 percent, vo februári 59 percent. Server stanice CBS News uviedol, že pokles súvisí s vnímaním toho, kto je zo Spojených štátov deportovaný.



Päťdesiatpäť percent respondentov sa podľa CNN domnieva, že razie imigračných úradov - často viditeľné na internete vo virálnych videách, na ktorých maskovaní, neidentifikovaní agenti zadržiavajú ľudí na ulici - zašli priďaleko. Väčšina - 57 percent - Američanov sa zase vyjadrila proti plánom na výstavbu hromadných zadržiavacích zariadení a len 26 percent túto myšlienku podporuje.



Prieskum CBS News navyše ukázal, že 56 percent opýtaných verí, že Trumpova administratíva sa zameriava na migrantov, ktorí nepredstavujú hrozbu pre verejnú bezpečnosť. V júni sa ich takto vyjadrilo 47 percent.



Trumpove kroky proti nelegálnym prisťahovalcom nachádzajú takmer univerzálnu podporu medzi republikáni, ktorých je za program deportácií 91 percent. Naopak, nesúhlas medzi nezávislými je na úrovni 59 percent a medzi demokratmi 86 percent.



Trump si podľa AFP pripomenul šesť mesiacov svojho druhého prezidentského mandátu tým, že sa vybral do svojho golfového klubu vo Virgínii neďaleko Washingtonu. Na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že prvý polrok od jeho návratu do Bieleho domu je „označovaný za jedno z najvýznamnejších období všetkých prezidentov“.



"Šesť mesiacov nie je dlhý čas na to, aby ste úplne oživili významnú krajinu. Pred rokom bola tá naša mŕtva, takmer bez nádeje na obrodu," uviedol prezident USA a dodal, že Spojené štáty sú teraz "najuznávanejšou krajinou kdekoľvek na svete".



Podobne ako iné sondáže aj prieskum CBS News zistil, že celková popularita Trumpa pokrivkáva. V súčasnosti jeho prácu schvaľuje len 42 percent Američanov, pričom vo februári to bolo 53 percent.