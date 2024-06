Prieskum:Ukrajinci stále považujú Zelenského za legitímneho prezidenta

Kyjev 18. júna (TASR) - Prevažná väčšina Ukrajincov naďalej považuje Volodymyra Zelenského za svojho legitímneho prezidenta, a to aj napriek predĺženiu jeho funkčného obdobia bez volieb, keďže krajina sa od februára 2022 nachádza vo vojnovom stave s Ruskom. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Ako vyplýva z prieskumu verejnej mienky, ktorého výsledky v pondelok zverejnil Medzinárodný sociologický inštitút v Kyjeve (KMIS), 70 percent z celkového počtu 2011 respondentov si myslí, že Zelenskyj by mal zostať vo funkcii až do skončenia vojny. Len 22 percent opýtaných bolo proti.



Výsledky sú v rozpore s tvrdením Moskvy, že Zelenského mandát už dávno vypršal a už nie je legitímnym lídrom krajiny, píše DPA.



Zelenského funkčné obdobie by sa bolo oficiálne skončilo 20. mája 2024. Takmer pätina územia Ukrajiny je však okupovaná, čo znemožňuje konanie akýchkoľvek volieb. Zabraňuje tomu tiež vojnový stav zavedený po invázii vo februári 2022.



Podľa prieskumu KMIS je s pôsobením Zelenského vo funkcii prezidenta spokojných 56 percent Ukrajincov, zatiaľ čo nespokojných je 37 percent. V prieskume zo septembra minulého roka Zelenského schvaľovalo 77 percent respondentov.



Celkovo 58 percent respondentov sa vyslovilo za to, aby sa v rokovaniach s Ruskom nerobili žiadne kompromisy. Opačný názor vyjadrilo 30 percent oslovených.



Zároveň sa 65 percent respondentov domnieva, že o cieľoch akýchkoľvek rozhovorov s Ruskom by sa malo konať referendum.