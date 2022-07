Prieskum:Väčšina občanov Maďarska je za vstup do Európskej prokuratúry

Budapešť 29. júla (TASR) - Maďarsko by podľa 75 percent svojich občanov malo vstúpiť do Európskej prokuratúry (EPPO), vyplýva z prieskumu verejnej mienky inštitútu Publicus. Proti vstupu sa vyjadrilo 15 percent a odpovedať na túto otázku odmietlo desať percent respondentov, cituje v piatok výsledky prieskumu internetové vydanie ľavicového denníka Népszava, ktorý si prieskum objednal.



K tejto otázke, súvisiacej s možnosťou vyšetrovania korupcie a rôznych prípadov zneužívania verejnej moci, sa v prospech vstupu Maďarska do EPPO vyjadrila aj väčšina priaznivcov vládnej strany Fidesz – až 43 percent. Vstup odmietlo 39 percent z nich a 18 percent stúpencov Fideszu nezaujalo žiadny postoj.



Fondy Európskej únie by mali byť podľa 66 percent respondentov vyplácané pod podmienkou plnenia požiadaviek právneho štátu, akými sú napríklad nezávislosť súdnictva či transparentné voľby. Podmienečné vyplácanie odmietlo 19 percent občanov Maďarska, pričom štyri percentá sa vyjadrili "skôr proti" a sedem percent odmietlo, prípadne nevedelo na túto otázku odpovedať.



Maďarská vláda odmietnutie členstva do Európskej prokuratúry oficiálne zdôvodňuje tým, že vstup do nej by narušil suverenitu krajiny, pretože v jej ústave je zakotvené, že v Maďarsku je tamojšia prokuratúra výhradným orgánom ochrany práva vo verejnom záujme.



Maďarsko síce nie je členom EPPO, avšak tento orgán môže zasiahnuť voči maďarským občanom v trestných činoch patriacich do jeho právomoci, ak trestný čin bol vykonaný na území niektorých z členských krajín Európskej prokuratúry.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)