Prieskum: Väčšina Poliakov chce, aby si utečenci hradili časť nákladov

Varšava 25. novembra (TASR) – Väčšina Poliakov chce, aby si utečenci z Ukrajiny žijúci momentálne v Poľsku sami hradili aspoň časť životných nákladov. Vyplýva to z nového prieskumu poľského inštitútu pre výskum trhu a spoločnosti IBRiS pre denník Rzeczpospolita. TASR informuje na základe piatkovej správy agentúry PAP.



Poľská vláda v októbri rozhodla, že od februára budúceho roku si budú utečenci z Ukrajiny čiastočne financovať vlastné náklady spojené so životom v Poľsku. Výnimku majú zraniteľné osoby vrátane ľudí s postihnutím a starších ľudí, napísala v piatok Rzeczpospolita.



Tento krok vlády vo Varšave podľa prieskumu inštitútu IBRiS podporuje 57,7 percenta Poliakov. Len 21 percent respondentov uviedlo, že Poľsko by nemalo od Ukrajincov očakávať nijaké dodatočné platby.



Z vládnych predpisov vyplýva, že ukrajinskí občania, ktorí sú v Poľsku dlhšie ako 120 dní, si budú musieť počnúc februárom 2023 platiť 50 percent zo svojich životných nákladov, avšak táto suma nebude vyššia než 40 zlotých (8,50 eura) na osobu na deň. Od mája by sa mala spoluúčasť na platbách zvýšiť na 75 percent pre tých, čo sú v Poľsku dlhšie ako 180 dní.



PAP približuje, že veľký počet Ukrajincov si v Poľsku už našlo prácu, a to aj vďaka rekordne nízkej miere nezamestnanosti v hostiteľskej krajine a kultúrnej a jazykovej blízkosti oboch národov.



Poľsko už od začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajine prijalo vyše milión utečencov a otvorilo pre nich pracovný trh, ako aj systém zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej starostlivosti.