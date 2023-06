Prieskumy: Hnutie Európa teraz! zvíťazilo vo voľbách v Čiernej Hore

Podgorica 12. júna (TASR) - Hnutie Európa teraz! (PES!) sa stalo víťazom nedeľňajších parlamentných volieb v Čiernej Hore. Vyplýva to z predbežných výsledkov po sčítaní hlasov v takmer všetkých volebných okrskoch. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry DPA.



PES získalo 26 percent hlasov a malo by obsadiť 24 kresiel v parlamente, ktorý má 81 členov, uviedol v noci na pondelok inštitút na prieskum volieb (CDT). Na druhom mieste skončila Demokratická strana socialistov (DPS) so ziskom 23 percent hlasov a 21 poslaneckých mandátov. Volebná účasť bola na úrovni 56 percent, čo podľa DPA výrazne zaostalo za očakávaniami.



Dlhoročný prozápadný prezident Čiernej Hory Milo Djukanovič neuspel v aprílových prezidentských voľbách a následne odstúpil aj s postu predsedu DPS. Rýchlym vzostupom Hnutia Európa teraz! dochádza k tejto balkánskej krajine k novému rozdeleniu síl, konštatuje DPA.



Volebný líder PES Milojko Spajič v noci na pondelok uviedol, že sa bude uchádzať o post premiéra. "Je očividné, že vytvoríme novú pro-európsku vládu," uviedol Spajič. Ten však na vytvorenie vlády bude potrebovať sformovať koalíciu s ďalšími zoskupeniami. V tejto súvislosti by mohol rokovať s dvomi pro-srbskými volebnými alianciami i politickými stranami Bosniakov, Albáncov a Chorvátov. Vytvorenie koalície s DPS vylúčil.



Spajičovo PES vstupovalo do volieb v pozícii favorita. Táto nová strana podporuje modernizáciu a chce Čiernu Horu doviesť k členstvu v Európskej únii. Takisto sa však usiluje o bližšie vzťahy so susedným Srbskom.