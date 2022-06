Prieskumy: Macronov tábor možno nezíska jasnú väčšinu v parlamente

Paríž 7. júna (TASR) - Centristický tábor francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona nemá zaručené, že v parlamentných voľbách tento mesiac získa nadpolovičnú väčšinu hlasov voličov. V utorok to ukázali dva prieskumy verejnej mienky, píše tlačová agentúra Reuters.



Macron zvíťazil v apríli v prezidentských voľbách ako centristický, proeurópsky prezident a úrad tak získal už druhýkrát.



Potrebuje však získať väčšinu hlasov aj vo voľbách do dolnej komory parlamentu, Národného zhromaždenia, ktoré sa budú konať 12. a 19. júna – potom môže uskutočňovať reformnú agendu, ale prieskumy ukazujú, že jeho podpora sa zmenšuje.



Nadpolovičná (absolútna) väčšina je 289 kresiel, ale Macronova strana Obroda a jej spojenci možno získajú len 250 – 290 kresiel, vyplýva z prieskumu inštitútu Ifop pre spravodajský kanál LCI.



Ten istý inštitút minulý týždeň predpovedal, že Macronova strana a jej spojenci získajú 275 – 310 kresiel.



Prieskum agentúry Harris Interactive – Toluna pre francúzsky magazín Challenges priniesol v utorok optimistickejšiu predpoveď, a to 285 – 335 kresiel pre Macronov tábor, ale takisto to nemusí stačiť na jasnú väčšinu v dolnej komore parlamentu.



Menšinový kabinet alebo koaličná vláda by boli neobvyklým scenárom pre novodobé Francúzsko. Piata francúzska republika je navrhnutá tak, aby sa vyhla veľkým, ťažkopádnym koalíciám.



Ľavicová koalícia vedená krajným ľavičiarom a politickým veteránom Jeanom-Lucom Mélenchonom sa v prieskume verejnej mienky umiestnila druhá, ale nakoniec sa rozhodujúcim hráčom môžu stať konzervatívni Republikáni (LR), ak Macronova koalícia Ensemble (Spoločne) nezíska celkovo nadpolovičnú väčšinu.



Macronova strana Republika v pohybe (LREM), premenovaná najnovšie na Obrodu, získala bez pomoci iného subjektu vo voľbách v roku 2017 až 314 kresiel, ale postupne strácala zákonodarcov a ostalo jej ich teraz len 270.



Kontrolu v parlamente si zachováva vďaka svojim spojencom, ktorí majú okolo 80 zákonodarcov, vysvetlila agentúra Reuters.